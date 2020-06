Des militants écologistes d'Extinction Rebellion s'introduisent sur les pistes d'Orly

Une vingtaine de militants écologistes d'Extinction Rebellion se sont introduits vendredi sur une piste de l'aéroport d'Orly qui vient de rouvrir après presque trois mois de fermeture en raison de l'épidémie de coronavirus, interrompant "brièvement" l'activité selon ADP. "Ils sont entrés par effraction sur une piste" en passant par une "clôture" située sur la commune de Wissous (Essonne), a précisé une source aéroportuaire. Quinze personnes ont été placées en garde à vue pour "entrées en zone réservée" et "dégradations" notamment, a ajouté une autre source aéroportuaire.

Selon les images diffusés sur le compte Twitter d'Extinction Rebellion, les militants qui réclament l'arrêt du trafic aérien qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre, ont installé des banderoles devant un avion présent sur la piste : "sauvons les vivants pas les avions" ou "15 milliards pour relancer la catastrophe". "Le gouvernement essaie de faire une opération de com' sur l'interdiction de quelques vols intérieurs mais - en même temps - il finance à coup de milliards d'argent public la relance de l'industrie aéronautique. Quelle est la logique ?", ont-ils dénoncé dans un communiqué sur cette opération baptisée "oiseau de feu".

Nous demandons au @gouvernementFR et à @ParisAeroport d'arrêter immédiatement les vols intérieurs pour des raisons de sécurité évidente : celle d'assurer notre survie sur terre.

Nous devons remettre en cause nos modes de vie et faire des choix difficiles pour nous protéger.#Orlypic.twitter.com/WyBnjRHaLS