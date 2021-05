Huîtres et whisky, viande rouge et thé... Ces accords mets-boissons étonnants

Marre de déguster les huîtres avec du vin ? Vous avez besoin d'aventure et de rebondissement dans vos assiettes ? Olivier Poels a la solution en proposant ce mois-ci trois accords mets-boissons hors des sentiers battus dans l'émission de Laurent Mariotte, La Table des bons vivants. De quoi surprendre vos invités ce week-end !

Des huîtres aux saveurs du Connemara

"Je vais vous proposer un accord original qui va sonner comme un uppercut", prévient Olivier Poels. "Il s'agit de marier les huîtres au whisky. Mais attention, pas n'importe lequel... il faut un whisky tourbé comme celui du Connemara, par exemple." Un mélange idéal pour faire ressortir le côté iodé des huîtres. L'astuce pour que cela fonctionne bien : choisir des huîtres de calibre 1 ou 2 pour avoir un peu de mâche.

Poulet rôti et bière

On est dimanche, la famille vient à la maison et vous misez sur une valeur sûre de la cuisine française : le poulet rôti. Parfait ! Mais pour surprendre un petit peu vos invités, pourquoi ne pas leur proposer une bière d'abbaye pour jouer sur les saveurs ? "Essayez un poulet rôti avec une peau bien dorée, bien croustillante que vous accompagnez d'une salade d'endives. Vous allez avoir de l'amertume au niveau du goût et alors, je vous conseille une bière d'abbaye", explique le chroniqueur. "Une triple avec ce côté, là aussi, un peu fumé, un peu caramélisé porté par de l'amertume. Et vous allez voir que le jeu du poulet rôti, le petit gras, le côté croustillant de la peau et la bière, c'est vraiment une réussite."

La viande rouge à l'heure du thé

Enfin dernier accord et non des moindres, la viande et le thé. "Essayez un thé de Ceylan, par exemple, avec un curry ou, plus surprenant, essayez une viande rouge grillée et un thé royal. Il s'agit d'un thé tannique comme le vin rouge. Et je vous assure qu'en termes d'émotions gustatives, y a quelque chose qui se passe !" Il ne reste plus qu'à tester.