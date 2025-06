Alcool au volant : «Si vous ne pouvez plus consommer, je pense qu’il y aura un lâcher prise», estime un avocat

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, l’avocat Rémy Josseaume est revenu sur la proposition du chef étoilé Yannick Alléno d’appliquer une tolérance zéro sur l’alcool au volant. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Tolérance zéro au volant. C'est le sens du combat mené sans relâche depuis trois ans par le chef étoilé Yannick Alléno et son association Antoine Alléno, du nom de son fils mort en mai 2022 après avoir été percuté par un conducteur multipliant les infractions graves. Et ce mardi, dans Le Figaro, le chef étoilé a fait part de son envie d’appliquer la tolérance zéro avec zéro alcool au volant.

Mais pour Rémy Josseaume, avocat et invité dans l’émission Pascal Praud et vous, ce n’est pas la meilleure solution. "Je ne suis pas favorable pour plusieurs raisons. D’une part, nous avons une culture de vin et d’alcool en France tout à fait raisonnable et avec modération. D’autre part, le risque, c’est que si demain vous ne pouvez plus du tout consommer, je pense que ce sera un lâcher prise total", juge-t-il au micro d’Europe 1.

Selon l’avocat, "s’il n’y a plus d’alcool au volant, que ce soit trois, quatre ou cinq verres, finalement vous serez dans la même situation, vous serez en infraction".