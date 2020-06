Des Ehpad renoncent à organiser la fête des mères : "C'est un crève-coeur"

Le ministère des Solidarités et de la Santé l’avait annoncé le 1er juin : les conditions de visites seraient assouplies dès ce vendredi, pour permettre aux personnes âgées de retrouver leurs proches. Les mineurs sont par exemple à nouveau autorisés à entrer s'ils portent un masque et les visites à plus de deux personnes sont autorisées si elle se font hors des chambres. Mais dans de nombreux Ehpad, de peur que l'afflux de visiteurs soient trop importants et nuisent à la santé des résidents, le protocole reste très strict et certains renoncent même à l'organisation de la traditionnelle fête des mères, qui aura lieu dimanche. "C’est un crève-cœur", a reconnu vendredi Jérôme Guedj, conseiller départemental de l’Essonne, missionné par Olivier Véran sur l'isolement des personnes âgées.

Des visites en extérieur si possible

"Dans certains Ehpad, le virus a été redoutable avec les résidents. Dans le même temps, les professionnels, les familles et les résidents eux-mêmes ont conscience que la rupture de ces liens personnels et familiaux entrainent ce que les gériatres appellent le syndrome de glissement, avec la perte de moral, des symptômes dépressifs ou encore la perte de l’appétit. "La conciliation entre sécurité et liberté, c’est le crève-cœur que l’on voulait éviter", a développé Jérôme Guedj. Le conseiller départemental a également rappelé qu’environ 14.000 résidents d’Ehpad sont décédés depuis le début de la crise du coronavirus en France (10.000 dans les établissements eux-mêmes et 4.000 après des transferts à l’hôpital).

"Il faut permettre aux familles de revenir, avec des mesures de sécurité drastiques qui ont été mises en place dans la plupart des Ehpad de France. On autorise les visites, si possible à l’extérieur, en évitant les contacts physiques. […] Je pense que c’est mieux que rien", a ajouté le conseiller départemental de l’Essonne.