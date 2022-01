Des classes trop bruyantes ? Les professeurs n'en peuvent plus

Cette fois-ci, ce ne sont pas les protocoles sanitaires qui pèsent sur le corps enseignant. Près de 2 professeurs sur 3 souffrent des nuisances sonores, à tel point que 16% d’entre eux ont déjà pris un arrêt maladie, révèle une étude Opinion Way à l’occasion de la semaine du son de l’Unesco. De quoi engendrer de la fatigue, des migraines et du stress. Et cela, même chez les élèves.

Les lieux les plus bruyants ? Les couloirs et la cantine se classent en tête du palmarès. Et le coronavirus est l'un des facteurs du renforcement des nuisances sonores. En effet, le port du masque entraîne des problèmes de compréhension en classe : 90% des élèves sondés indiquent qu’il est plus difficile de comprendre correctement la voix du professeur. De quoi entraver la qualité de l'enseignement.

Des panneaux acoustiques dans un lycée de Gironde

Pour lutter contre le bruit, un lycée de Gironde a adapté sa construction. Des panneaux acoustiques recouvrent les murs et absorbent le brouhaha qui émane des élèves depuis la cantine ou les couloirs. "Si on a une centaine de personnes, on peut tout à fait se dispenser d'utiliser le micro, on nous entend très bien", explique Patricia Brivet, adjointe de direction, depuis la salle polyvalente. "Comparativement à d'autres établissements où j'ai travaillé, l'acoustique change la donne. Je peux m'économiser et les élèves peuvent m'écouter plus facilement", confie un professeur.

>> LIRE AUSSI - Selon une étude, un Français sur deux est gêné par le bruit au travail

Et les élèves sont d'accord, certains se réjouissant d'être "plus dans le travail".