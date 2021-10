Selon une étude, un Français sur deux est gêné par le bruit au travail

Qu'il est loin le temps du confinement et du silence. Une étude effectuée par l'Ifop révèle qu'un Français sur deux souffre du bruit au travail. Le constat n'est pas nouveau, mais il a sans doute été paradoxalement exacerbé par notre passage au télétravail. Ce que révèle l'étude, effectuée pour le compte de l'association Journée nationale de l'audition, c'est que les dommages du bruit sont de plus en plus précoces.

Le bruit génère de la fatique

"Quand vous êtes dans un open space et qu'il faut vous concentrer sur une tâche alors que vous avez du bruit autour. Ca devient excessivement compliqué. La première plainte des gens qui travaillent dans le bruit, c'est la fatigue", explique Jean-Luc Puel, le président de l'association.

"Le point marquant de cette étude c'est les gens de trente cinq ans qui se plaignent d'avoir des problèmes de surdité, des acouphènes et tout ce qui a trait à l'irritabilité, aux problèmes de sommeil, aux problèmes d'hypertension, de stress en général", poursuit-il.

On ne s'habitue pas aux bruits

Le problème, c'est que cette génération va encore passer de nombreuses années dans un monde professionnel bruyant. On s'habitue pas aux bruits. Ainsi, on ne se fait pas une carapace sans bruit en restant exposé. Au contraire, plus vous êtes exposé tôt et longtemps, plus les dégâts risquent d'être importants. Pour ce spécialiste de l'oreille interne, il y a donc vraiment urgence à revoir l'organisation des espaces de travail.