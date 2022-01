Covid-19 : nouvel appel à la grève ce jeudi dans les écoles, collèges et lycées

Rebelote. Une nouvelle grève se profile dans l'Éducation. Après une grève massivement suivie jeudi 13 janvier, avec plus 80.000 enseignants en grève, les principaux syndicats d'enseignants, comme la Snes-FSU et la CGT ou encore le principal syndicat de parents d'élèves la FCPE ont de nouveau appelé à la grève pour les écoles primaires, les collèges et les lycées, le jeudi 20 janvier.

Et ce malgré les annonces du ministre de l'Éducation . Jean-Michel Blanquer promettait par exemple la livraison de cinq millions de masques FFP2 . Mais pour Ghislaine David, porte-parole du syndicat d'enseignants, le SNUipp-FSU, ces annonces ne suffisent pas. Elle demande "des actes suite aux annonces qui ont été faites jeudi".

14.380 classes fermées

Elle réclame par exemple la mise en place "d'un collectif budgétaire pour pouvoir acter de nouveaux postes dans l'Éducation nationale". L'enseignante affirme que "cette demande est toujours en attente", avant d'expliquer que "beaucoup de classes fonctionnent avec des effectifs très limités et que les professeurs n'avancent pas dans leur programme. On a aussi des questions pédagogiques : comment on fait pour mettre en place rapidement quelque chose qui va progresser", conclut-elle.

Cette nouvelle grève intervient dans un contexte sanitaire difficile. Vendredi, selon le ministère de l'Éducation nationale, 14.380 classes étaient fermées. Un niveau jamais atteint depuis le début de la pandémie.