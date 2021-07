Défilé du 14 juillet : "un privilège et un honneur" pour les militaires et policiers sélectionnés

TÉMOIGNAGE

Cinq mille participants, dont 4.300 militaires à pied, 73 avions, 24 hélicoptères, 221 véhicules et 200 chevaux de la Garde républicaine sont mobilisés pour cette édition 2021 du défilé militaire du 14 juillet. Pour les jeunes militaires et policiers qui se préparent à défiler, le stress est intense et le moment, unique. Europe 1 a rencontré Awa, policière formatrice qui a elle-même déjà participé au défilé. Depuis 15 jours, cette française d'origine sénégalaise prépare les sélectionnés à bien marcher droit et à s'aligner. "Je veux qu'ils soient parfaits, dignes, droits dans leurs baskets", confie-t-il.

"Ils défilent pour la police nationale et l'honneur de la France"

"La police n'est pas une institution militaire, on est particulièrement regardé par les autres car certains pensent que nous n'avons rien à faire sur les Champs-Elysées", explique-t-elle. Un défilé impeccable est donc une priorité pour elle. "Je veux montrer qu'on a notre place ici", ajoute la formatrice.

La policière a l'impression que son objectif est atteint, les participants sont prêts. "Mais je ne leur dit pas trop pour qu'ils soient concentrés jusqu'au bout", souligne Awa. "Ils ne défilent pas que pour eux, ils défilent pour nous, pour leurs camarades qui n'ont pas été sélectionnés, pour la police nationale et l'honneur de la France", rappelle-t-elle.

Le plus jeune à défiler

Parmi les candidats sélectionnés pour défiler, un jeune mousse de 16 ans. Il sera ce mercredi le plus jeune à défiler sur la "plus belle avenue du monde". "C'est un privilège et un honneur de participer au 14-Juillet, à 16 ans", explique-t-il au micro d'Europe 1. Le jeune homme, surnommé "Bidou" car le plus jeune de la compagnie, tient sa vocation de son grand-père. "Il est passé par l'école de mousses il y a 50 ans, en 1971. Il m'en a parlé cela m'a donné envie de rejoindre cette école pour rejoindre l'armée."

Au rythme de la musique militaire, il aura une pensée toute particulière pour son aîné.