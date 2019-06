Débarquement du 6 juin 1944 : revivez le déroulement de l'opération Overlord sur les plages normandes

>> À l'occasion des 75 ans du débarquement des Alliés sur les plages de Normandie jeudi, Thierry Geffrotin d'Europe 1 fait un bulletin toutes les demi-heures pour rapporter de ce qui se déroulait sur le front au même moment, le 6 juin 1944.

6h59 : des troupes auraient débarqué

"Une information officielle pour ouvrir ce journal : depuis 1h10 cette nuit, toutes les troupes allemandes stationnées entre Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, et Caen, dans le Calvados, sont en alerte. La raison ? Des parachutistes sont largués dans la Manche et plus à l'est vers Caen. D'intenses bombardements assaillent les côtes en baie de Seine.

Il y a quelques minutes, nous avons également appris que des troupes auraient débarqué il y a une demi-heure sur la plage de Saint-Martin de Varreville, dans la Manche. Un autre débarquement serait en cours entre Vierville-sur-Mer et Colleville-sur-Mer, dans le Calvados. Impossible à ce stade de dire s'il s'agit d'une opération de grande envergure. Je ne peux confirmer que le débarquement dont on parle depuis plusieurs mois a vraiment commencé."

7h29 : c'est l'heure des premiers combats

"Il s'est passé beaucoup d’événements depuis une demi-heure. Tout d'abord, nous pouvons confirmer que des opérations de débarquement sont en cours sur quatre plages normandes depuis 6h30. À Sainte-Marie-du-Mont, dans la Manche, tout près de l’estuaire de la Vire, des troupes américaines appuyées par une trentaine de chars ont pris pied sans difficulté apparente dans ce secteur.

Selon une source militaire, le nom de code de cette plage est 'Utah' tandis que celle qui traverse Colleville-sur-Mer, Vierville-sur-Mer et Saint-Laurent sur Mer dans la Calvados aurait été baptisée 'Omaha'. Les Américains sont cloués sur cette immense plage.

Enfin, dans les terres, des combats ont lieu près de Sainte-Mère-Église, dans la Manche, et au nord de Caen. Des troupes aéroportées et des planeurs ont pris les Allemands par surprise. Dans ce secteur, il s’agit d’Anglais et non d’Américains."

7h59 : les Alliés prennent d'assaut cinq secteurs

"C'est confirmé, le débarquement dont on parle depuis plusieurs mois a bel et bien commencé et ils se déroulent en ce moment sur les côtes normandes, en dépit d'un temps plutôt défavorable, avec un plafond très bas et une mer agitée.

Les événements se sont précipités depuis le dernier bulletin. Des troupes ont été lancées à l'assaut de cinq secteurs, soit trois de plus qu'il y a une demi-heure. Après les Américains qui ont débarqué à partir de 6h30 sur des plages situées de part et d’autre de l’estuaire de la Vire, ce sont des troupes anglaises et canadiennes qui tentent depuis 7h30 d’établir une tête de pont entre Port-en-Bessin et Ouistreham, dans le Calados. Il y a même des Français qui participent à l’opération dans le secteur de Ouistreham."

8h29 : les troupes américaines sont en difficulté

"Les nouvelles ne sont pas très bonnes dans l'un des deux secteurs où les troupes américaines ont débarqué. Depuis 6h30, plusieurs vagues d'assaut ont été acheminées jusqu'aux plages par chaland à fond plat. Une confusion totale règne sur les plages de Vierville, de Saint-Laurent et de Colleville.

Les Allemands font mieux que résister, ils sont en passe de rejeter à la mer les troupes qui ont débarqué. Des rangers tentent d'escalader à l'aide de cordes et d'échelles une falaise connue sous le nom de pointe du Hoc. Là aussi, les combats sont très violents. D'autres plages du Calvados sont concernées par ce débarquement de très très grande envergure. Certains témoins disent que la mer est couverte de bateaux."

8h59 : Hitler se fait réveiller

"Une information nous est parvenue depuis Berlin. L'entourage d'Adolf Hitler a décidé de réveiller le Führer pour l'informer qu'une opération de débarquement est en cours dans cinq secteurs de la baie de Seine. Hitler s'est couché très tard et il a pris un somnifère. Mais les événements sont jugés suffisamment graves pour interrompre son sommeil.

Sur le terrain, la situation est toujours critique dans un des deux secteurs américains - code 'Omaha'. Les soldats sont cloués au sol et les opérations de débarquement ont été interrompues, faute de place sur la plage. La mer est en train de monter. L'autre plage américaine, Utah, est sous contrôle.

Plus à l'est, les 177 Anglais, Canadiens et Français qui ont débarqué sont plus solidement établis sur les plages. Mais la résistance allemande est encore très forte. La réussite de ce débarquement, l'invasion comme disent les Alliés, est loin d’être acquise."

10h59 : les Américains ont atteint Vierville-sur-Mer

"Une opération amphibie de très grande envergure est toujours en cours sur des plages de la Manche et du Calvados qui forment un front discontinu de 90 kilomètres environ. Dans le secteur américain Omaha, les troupes vivent un enfer depuis 6h30. Les Allemands qui sont installés sur les hauteurs ont longtemps eu le dessus. Mais des soldats américains ont réussi à quitter la plage et ont atteint la commune de Vierville-sur-Mer. Cela représente quelques centaines de mètres, mais c’est un signe encourageant.

En ce moment même, plusieurs tentatives de percées pour atteindre le plateau sont en cours. Tout n’est pas perdu à Omaha qui reste le point faible de cette opération de débarquement précédée dans la nuit par des largages de planeurs et de parachutistes dans l'intérieur des terres près de Sainte-Mère-Église et au nord de Caen."

11h59 : les plages sont aux mains des Alliés

"Les premiers soldats alliés ont posé le pied sur les plages normandes depuis plus de cinq heures. Les forces qui ont débarqué se sont heurtées à une très forte résistance allemande. Il apparaît que les bombardements préparatoires n'ont pas été efficaces. Les conditions de débarquement aussi ont été rendues difficiles par une mer agitée et par les obstacles installés sur les plages. De nombreux chars ont coulé et le feu allemand a été très meurtrier en particulier dans le secteur de la plage d'Omaha. Dans les premières cinq minutes de l’assaut, près de 90% des effectifs ont été mis hors de combat. Mais, à pratiquement midi, aucune des troupes débarquées n'a été rejetée à la mer. Les cinq secteurs sont tenus par les Alliés. Ils doivent désormais parvenir à quitter ces plages."

12h59 : la bataille est en passe d'être gagnée

"Une information nous est parvenue de Londres : le Premier ministre Winston Churchill a prononcé un discours devant la Chambre des Communes il y a à peine une heure. Il a informé les députés de la libération de Rome et du début d'un débarquement en Normandie. Sur le terrain, d'heure en heure, la situation s'améliore pour les Alliés malgré une bataille presque désespérée pendant une partie de la matinée sur la plage d'Omaha. Perdre la maîtrise de ce secteur aurait eu pour conséquence que l'autre secteur américain, celui de Utah aurait été isolé.

La bataille des plages est en passe d’être gagnée, au prix d’un nombre très élevé de morts, de blessés et de disparus. Le Jour J, le Day D comme disent les Anglo-saxons, est loin d’être terminé."