Incendie à Rouen : David Cormand demande "un protocole de suivi épidémiologique et sanitaire"

INTERVIEW

Des suies, des déchets et des particules de pollution ont été observés partout sur la ville de Rouen et ses alentours après l'incendie d'une usine Lubrizol, dans la nuit de mercredi à jeudi. Vendredi soir, une odeur forte persistait et provoquait encore des nausées. De quoi inquiéter la population bien sûr, mais également certains responsables politiques, à l'image de David Cormand, invité de Patrick Cohen dans C'est arrivé cette semaine.

"Être accompagné dans ce traumatisme"

L'eurodéputé écologiste, très précautionneux et désireux de ne pas alarmer qui que ce soit, a néanmoins réclamé des mesures, samedi, sur Europe 1. "Ce qui me rassurerait, c'est qu'on lance un protocole de suivi épidémiologique et sanitaire sur la population exposée à ces fumées et ces odeurs, qu'on vérifie ce qui se passe, qu'on puisse prévenir si des maladies se déclarent." Selon lui, il est nécessaire d'avoir "le sentiment d'être accompagné dans ce traumatisme qu'on a vécu sur notre territoire".

"Il y a un très gros sentiment d'abandon"

David Cormand a également critiqué le manque de transparence de la communication officielle pendant et après l'incendie. "Il y a un très gros sentiment d'abandon de la part des habitants de la métropole de Rouen. L'impression qu'on a mis beaucoup de temps à leur dire les choses, à ne pas tout leur dire."

L'écologiste pointe notamment du doigt "le préfet", qui "a très vite voulu rassurer alors que dans le quotidien, les gens ont leur balcon couvert de suie, ont des nausées, des odeurs fétides... bref, ils voient très bien que ça ne va pas." Et c'est le "décalage avec ce discours rassurant qui en réalité fait encore plus peur".