Dans l'Orne, une entreprise revend des colis perdus de La Poste... Sans savoir ce qu’il y a dedans

Vous avez déjà perdu un colis, mais savez-vous ce qu'il est devenu ? Votre paquet a peut-être été racheté... par quelqu'un d'autre. En effet, s'il n'est pas réclamé au bout de six mois, le colis devient la propriété de La Poste. Il est interdit de détruire le colis, alors ils sont vendus. Un entrepreneur dans l'Orne en a fait son fonds de commerce.

A l'entrepôt de Flamingo Box, on vend des colis. La particularité ? Ils ne savent pas ce qu'il se trouve à l'intérieur. Un concept ludique qui a du succès. "On a différents colis de différents formats, de différents poids", raconte William Mourier. "On ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. On imagine que ça doit être des vêtements."

10 kilos pour 108 euros TTC

Dans l'entrepôt, des centaines de cartons s'entassent : des commandes non réclamées ou tout simplement égarées, qui ont été rachetées par le cofondateur de l'entreprise. "J'ai eu l'idée de ne pas ouvrir les colis, mais de le faire en pochette surprise. Des cartons de 10 kilos représentent 108 euros TTC. Donc on essaie de mettre des sachets un peu mous, des boîtes, puis ils repartent avec. Pour 80% des gens, il s'agit de revendre. Obligatoirement, vous remboursez le carton." Un concept qui cartonne. Le site internet de l'entreprise enregistre jusqu'à 100.000 visiteurs par mois.

Delphine, sans emploi, fait partie de leurs plus fidèles clientes. "Ça va faire le septième colis que je prends et j'arrive toujours à me refaire un petit bénéfice. Dans mon deuxième colis, j'avais une robe de mariée que j'ai réussi à revendre 150 euros. Ça m'aide dans mon quotidien, parce que les fins de mois sont dures. Avec 80 euros, on fait des courses. C'est ça, surtout." Prochaine étape pour l'entreprise : signer de nouveaux contrats avec des logisticiens pour récupérer encore plus de colis égarés.