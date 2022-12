«C'est historique» : comment les colis entre particuliers ont boosté le Noël de Mondial Relay

Le commerce en ligne ne s'est jamais aussi bien porté en France. La société Mondial Relay, spécialisée dans le transport de colis aux particuliers, va achever cette année 2022 sur des chiffres encore jamais atteints dans son histoire. Si le mois de décembre est souvent propice à une hausse des volumes transportés, en raison des fêtes de fin d'année, ce millésime 2022 s'est avéré particulièrement fructueux. Quentin Benault, le patron de l'entreprise, identifie un changement majeur dans les habitudes de consommation pour expliquer un tel succès.

"On est vraiment en accélération et au-dessus de nos prévisions sur ce que l'on appelle le 'C2C', c'est-à-dire les échanges entre particuliers. On est sur une hausse de 30% par rapport à l'année précédente sur cette activité". Autrement dit, les Français plébiscitent de plus en plus les achats de seconde main sur des sites dédiés à l'image de Vinted, une plateforme proposant vêtements et objets d'occasions, directement mis en vente par les internautes. "Je pense que, pour une fois, on va peut-être avoir tous des cadeaux d'occasion sous le sapin. Ça, c'est une nouveauté et je pense que les gens ont vraiment 'switché' sur l'économie circulaire."

"Le pic de tous les records"

Pourtant, compte tenu de la conjoncture économique si singulière de cette année 2022, l'entreprise a éprouvé toutes les peines du monde à établir des prévisions. "Entre un premier semestre qui était en léger recul pour le commerce de façon générale, la crise économique et l'inflation, on avait du mal à savoir sur quel pied danser", avoue Quentin Benault.

Mais cette envolée des achats d'occasion, conjuguée au succès du commerce en ligne dans sa globalité, permet à Mondial Relay de passer les fêtes au chaud. "Cette année, c'est vraiment le pic de tous les records", atteste Quentin Benault, évoquant des "records battus" chaque semaine "depuis mi-novembre". "C'est historique", salue-t-il.

Néanmoins, Mondial Relay ne compte pas se laisser griser par ces résultats probants. Dès le mois de février, il s'agira de plancher sur Noël 2023. "À partir du mois de janvier, on débriefe de ce qui s'est passé sur l'année d'avant et dès le mois de février, on commence à travailler les moyens, les dispositifs qu'on va devoir mettre en place pour le pic qui va arriver dans huit mois".