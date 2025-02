Des dessins de nus signés Yves Saint Laurent trouvent preneurs aux enchères.

La maison Sotheby's a annoncé ce lundi la vente aux enchères d'une vingtaine de dessins de nus signés Yves Saint Laurent. Ces enchères d'œuvres d'art et d'objets issus de la collection privée du couturier et de Pierre Bergé, son partenaire, ont rapporté 444.560 euros.

Une vingtaine de dessins de nus signés Yves Saint Laurent ont été vendus, parfois jusqu'à six fois leur estimation haute, lors d'enchères d'œuvres d'art et d'objets issus de la collection privée du défunt couturier et de son partenaire Pierre Bergé, a annoncé la maison Sotheby's ce lundi.

La vente a rapporté 444.560 euros

Un "nu érotique" daté de 1980 a trouvé preneur pour 24.000 euros, soit quatre fois son estimation haute, et un "nu au turban" de la même époque a été adjugé 21.600 euros, soit six fois son estimation, a précisé Sotheby's. Intitulée "Yves Saint Laurent - Pierre Bergé : une collection intime", cette vente s'est déroulée en ligne du 21 au 30 janvier, pendant la Fashion Week de Paris.

Outre ces nus, elle comprenait une sélection d'œuvres d'art acquises par le couple auprès de la galerie Kugel, dont un médaillon en porcelaine d'époque Empire (1810-1815) représentant le profil d'un soldat romain. Parmi les autres points forts de cette collection figuraient des photographies d'Andy Warhol, Helmut Newton, Alice Springs et Martine Barrat. Au total, la vente a rapporté 444.560 euros et 100% des lots ont trouvé preneur.

Sotheby's organisait également pendant la Fashion Week le dernier volet de la dispersion de la succession du couturier allemand Karl Lagerfeld. Caricatures, iPod, mobilier, tenues iconiques... près de 250 objets ont trouvé acheteur pour un total de plus de 1,1 million d'euros.