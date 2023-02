EUROPE 1 ET VOUS - Comment La Poste compte éviter les fermetures de ses bureaux

Récupérer un colis, envoyer une lettre, acheter des timbres. Allez-vous encore régulièrement au bureau de poste ? Visiblement, de moins en moins ! Selon des chiffres dévoilés par La Poste et l’Association des maires de France, la fréquentation des guichets a chuté de 52% en France au cours de ces cinq dernières années, et plus particulièrement dans les communes rurales. Alors pour éviter de devoir fermer des bureaux, La Poste réfléchit à plusieurs solutions. Europe 1 s'est rendue dans un village alsacien.

>> LIRE AUSSI - La Poste dément l'arrêt des tournées quotidiennes pour les facteurs

"Aujourd’hui, tout est dématérialisé "

À Muntzenheim, petite commune de 1.200 habitants près de Colmar, dans le Haut-Rhin, on ne se bouscule pas au bureau de poste. "Cela faisait au moins trois ans que je n’étais pas entré ici", s’amuse ce client, venu exceptionnellement faire un courrier recommandé. Caroline, elle, vient uniquement pour récupérer ou envoyer des colis environ une fois par mois, mais "pour les timbres, maintenant, je les achète en ligne", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

"Aujourd’hui, tout est dématérialisé", confirme Sylvain. "On peut même envoyer des lettres avec accusé de réception par mail, donc c’est clair qu’on ne va plus se déplacer physiquement au bureau de poste".

Il y a 20 ans, il y "avait du monde toute la journée"

Anne-Marie travaille dans ce bureau de poste depuis 22 ans et elle a effectivement vu les habitudes de ses clients changer au fil des années. "On a beaucoup moins de monde maintenant qu’il y a 20 ans", reconnaît-elle. "On était aussi plus nombreux dans l’équipe : au moins deux tout le temps", se souvient-elle, "et on avait du monde toute la journée." Les chiffres confirment son impression : rien que depuis 2019, la fréquentation de ce bureau a chuté de 34%.

Mutualiser d’autres services publics

Alors pour éviter de fermer boutique, le bureau de poste de Muntzenheim accueille depuis trois ans un guichet France Services, géré par Sabine. "On s’occupe de l’Assurance Maladie, du Trésor public, de la caisse de retraite, du renouvellement des cartes d’identité ou encore des permis de conduire", liste-t-elle auprès d'Europe 1. "Tout est regroupé au même endroit, c’est pratique. J’ai environ dix clients par jour qui viennent prendre des renseignements, six jours sur sept", poursuit cette ancienne postière.

C’est typiquement le genre de solution que La Poste veut mettre en place un peu partout en France, afin d’éviter de devoir fermer ses bureaux les moins fréquentés. Autre piste envisagée, notamment dans les petits villages : ouvrir les samedis ou les jours et heures de marché.