Vinyle de Taylor Swift, sculpture de poulet, aquarium... Ces objets insolites oubliés dans les Uber en 2025

Les oublis de voyageurs lors de trajets en Uber sont très fréquents et parfois même insolites. Découvrez les objets les plus étonnants retrouvés sur la banquette arrière. D’après certaines données, la ville où l’on oublie le plus fréquemment ses effets personnels est New York, suivie de Miami et Chicago.

Des trouvailles surprenantes. D'une corne à boire viking à un urinoir, en passant par une tortue vivante, les passagers ont oublié un panel d’objets insolites sur toute l’année dernière dans leur Uber. Si les plus communs restent les téléphones, les clés et les portefeuilles, les chauffeurs ont en trouvé d'autres bien plus insolites.Tête de mannequin avec cheveux humains, lait maternel, urinoir, soutien-gorge collant pour seins, kit de test ADN, homards vivants, lapin empaillé, baguette Harry Potter, œufs durs… les voyageurs sont bien équipés.

"Des objets inoubliables"

"Des têtes de mannequins égarées aux homards vivants, les passagers Uber ont laissé derrière eux des objets inoubliables cette année", a déclaré Camiel Irving, vice-président des opérations et directeur général de la mobilité US&C chez Uber. "Qu'ils soient essentiels ou totalement inhabituels, nous comprenons l'importance de retrouver ses objets perdus. L'Index des objets trouvés Uber met à l'honneur les objets les plus uniques et les plus souvent oubliés, tout en rappelant aux passagers qu'il est simple d'obtenir de l'aide pour récupérer leurs biens précieux grâce à l'application Uber", poursuit-il.

Selon plusieurs études, le 26 octobre est la date où le plus d'objets sont égarés. Des téléphones aux portefeuilles, il semble que plus la soirée est avancée, plus l'emprise se relâche : 23h et minuit sont les heures où on a tendance à plus oublier. D’après les données de Uber, la ville où l’on oublie le plus fréquemment ses effets personnels est New York suivie de Miami et Chicago.

Uber possède un service pour les voyageurs qui ont égaré leurs effets personnels. Il suffit de se rendre sur l’application et de "contacter le chauffeur au sujet d'un objet perdu" en indiquant la nature de ce dernier et l’endroit où il pourrait se trouver dans le véhicule. Si le chauffeur confirme qu'il a été retrouvé, il conviendra d’un moment et d'un lieu avec le client pour lui rendre son objet.