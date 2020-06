Le Covid-19 est-il responsable de l'augmentation du nombre de noyades dans le Var ?

REPORTAGE

La saison estivale commence à peine et déjà le nombre de noyades inquiète. A la plage ou dans des piscines chez des particuliers, les pompiers interviennent presque quotidiennement. Dans le Var, 16 morts par noyade ont été comptés depuis début mai. L’an dernier, il y avait eu 17 décès sur la période mai-juin. Parmi les victimes, 60% ont plus de 65 ans et 30% moins de six ans. Avec le déconfinement et l’envie de liberté, les baigneurs se relâchent et l’accident arrive très vite.

Attention à ne pas surestimer sa condition physique

Des habituées de la base nautique de Fréjus l’admettent avec le sourire : il faut se préparer pour se jeter à l’eau ! Avec un thermomètre qui dépasse allègrement les 30 degrés, une mer bleu azur, les baigneurs ont vite fait de se relâcher et, après trois mois de confinement en raison de l'épidémie de coronavirus, le risque de défaillance des muscles, en particulier du cœur, n’est pas à sous-estimer.

"Tout le monde a aujourd’hui besoin de renouer avec les activités extérieures et sportives, mais il faut faire attention à ne pas surestimer sa condition physique. Il est aussi important de prévenir son entourage lors d’un départ éloigné du domicile et reprendre le sport de manière progressive", conseille ainsi le capitaine Franck Cuomo, des sapeurs-pompiers du Var.

Beaucoup d'accidents dans les piscines privées

Dans la majorité des cas la noyade fait suite à un malaise. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, les noyades n’ont pas seulement lieu en mer. Beaucoup d’accidents ont également lieu dans des piscines privées. "Il ne faut pas lâcher les enfants du regard, ne pas les laisser seuls et mettre en place des dispositifs de sécurité", rappelle le capitaine Franck Cuomo.

Avec la chaleur qui s’installe, il ne faut pas non plus négliger le risque d’hydrocution et rentrer dans l’eau en douceur.