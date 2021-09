Tarn-et-Garonne : des restaurateurs anti-pass sanitaire décrètent une "zone libre"

Ils sont prêts à tout pour refuser de contrôler le pass sanitaire, quitte à risquer une fermeture administrative temporaire. Des restaurateurs du Tarn-et-Garonne ont décrété une "zone libre" anti-pass dans la commune de Saint-Antonin-Noble-Val depuis l'entrée en vigueur de la mesure, le 9 août dernier. L'un d'eux vient de subir une fermeture de ses locaux pour une durée d'une semaine. Europe 1 est parti à la rencontre de ces "irréductibles" restaurateurs.

Des clientes racontent d'abord vouloir soutenir leur action. Elles ont fait plus d'une heure de voiture pour venir manger spécialement en terrasse, et on ne leur a rien demandé avant de s'installer. "C'est pour cela qu'on est dans ce village", confirme l'une d'elle. "Je suis vaccinée, mais je ne suis pas d'accord avec une privation de liberté", poursuit-elle.

"Tout le monde est admis, avec ou sans pass"

Sur la devanture du restaurant de Victor, on peut lire "zone libre". Comme lui, ils sont une dizaine dans le village à afficher ce macaron. Le restaurateur explique son choix : "Ce n'est pas forcément l'acte de scanner qui est le plus embêtant. C'est le geste de trier les personnes entrant en fonction de leur choix vaccinal ou leur choix de santé. C'est de la ségrégation pure. Tout le monde est admis, que ce soit avec ou sans pass."

Mais les professionnels du secteur s'exposent à une fermeture de leur établissement. Dernièrement, la préfecture a multiplié les contrôles. Le café de la Halle, emblématique du centre-ville, a dû fermer ses portes pour une semaine. Sébastien, dont le restaurant se trouve juste en face, ne veut pas se laisser intimider.

"On n'est pas là pour contrôler les gens"

"J'ai été prévenu par des gendarmes que j'allais sûrement subir des contrôles", explique le restaurateur. "Subir des contrôles parce qu'on ne contrôle pas les gens, c'est un peu bizarre comme situation", souligne-t-il. Avant de préciser sa démarche : "On n'est pas là pour débattre sur le vaccin. Chacun a le droit de faire comme il veut. Par contre, nous, en tant que restaurateurs, on n'est pas là pour contrôler les gens. C'est une certitude. "

Un rassemblement de soutien est prévu jeudi soir devant le café de la Halle, fermé par les autorités, pour réaffirmer leur opposition au pass sanitaire.