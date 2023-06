Dans le Rhône, 130 communes confrontées à l'explosion de leur facture d'électricité

Morgan Griffond est le maire de Saint-Pierre-la-Palud dans le Rhône. Il y a un mois, il reçoit la facture d'électricité de sa commune. Estomaqué, il constate que le montant a tout simplement été multiplié par dix. "On passe de 4.500 euros à 40.310 euros exactement. J'estime que c'est un vrai problème. Je ne peux pas imaginer que de l'argent public vienne financer une spéculation sur le marché de l'énergie", peste-t-il.

À l'instar de cette commune de 2.600 habitants, d'autres municipalités du Rhône font face à une envolée des tarifs de l'électricité. Elles sont 130, au total, à établir le même constat. En cause, le contrat négocié par le syndicat départemental de l'énergie pour l'ensemble de ces communes, signé en 2022... en pleine explosion des prix de l'énergie.

"Pour l'instant nous ne payons pas"

Ces factures XXL concernent également la commune de Fleurieux-sur-l'Arbresle, située au nord-ouest de Lyon. La municipalité doit débourser 21.000 euros pour les frais d'électricité, contre 5.000 euros l'an dernier. Le maire, Diogène Battala, prévient qu'il ne règlera pas cette somme. "Pour l'instant, nous ne payons pas. On considère que cette facture est disproportionnée et qu'elle est de nature à remettre en cause l'égalité des chances entre les enfants scolarisés dans notre commune et ceux qui le sont sur le reste du territoire".

Ces élus réclament donc une renégociation et un effort de la part d'EDF, entreprise qui, d'ici quelques jours, sera de nouveau détenu à 100% par l'État.