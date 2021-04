Dans la terre, les scientifiques ont découvert une bactérie... du bonheur

Si Pâques est l'occasion d'aller dans le jardin pour trouver du chocolat, aller dans le jardin est aussi un très bon moyen de trouver la bactérie du bonheur, récemment découverte par les scientifiques. Vectrice du sentiment de bonheur, la Mycobacterium vaccae est une bonne bactérie que l'on attrape lorsque l'on touche de la terre, et tout individu qui a un contact direct avec la terre est susceptible de l'attraper par inhalation. Résultat : une fois dans notre organisme, celle-ci va se frayer un chemin dans notre tube digestif et nous rendre plus heureux, plus serein, moins stressé, et de meilleure humeur.

Un rôle dans notre réponse immunitaire

Cette bactérie appuie en effet sur le bouton de la plénitude que l'on appelle chez les humains la sérotonine. C'est alors tout un processus vertueux qui va agir en nous à la manière d'un antidépresseur. Nous pouvons même en abuser, car cette bactérie stimule aussi les neurones et joue un rôle dans notre réponse immunitaire. Ce qui veut dire qu'en étant davantage en contact avec la terre, nous serions mieux dans notre peau, mais aussi mieux armés pour lutter contre les maladies.

Des tests ont été faits sur un panel d'individus qui, de toute évidence, réagissaient mieux en situation de stress en étant porteurs de cette bactérie. L'état des recherches est encore embryonnaire et nous commençons tout juste à explorer le potentiel de la Mycobacterium vaccae. Mais elle nous montre déjà de façon magistrale que le retour à la terre est une bonne chose dans nos sociétés un peu hors sol et souvent assez hygiénistes.