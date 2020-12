Pistaches, thon, lentilles… Ces aliments qui agissent sur notre humeur

Et si nos repas pouvaient influencer notre moral ? La sérotonine est une hormone très importante, impliquée dans la régulation de l'humeur. Un traitement antidépresseur, par exemple, fonctionne en augmentant le taux de sérotonine dans le cerveau. Ce qu’il faut savoir, c’est que cette hormone est fabriquée à 90% dans notre intestin et dans notre estomac à partir du tryptophane, un acide aminé qui la synthétise. Sauf que le corps humain ne fabrique par lui-même ce tryptophane : on ne peut l’obtenir qu’à travers l’alimentation. On pourrait donc booster notre humeur en faisant attention à ce que l’on mange.

Graines de sésame, pistaches et mozzarella

On trouve par exemple ce tryptophane dans les graines de sésame, les pistaches, la mozzarella, le poulet, le thon, le crabe, les lentilles, les œufs… Un peu partout, donc. Seulement voilà, les bénéfices de ces produits s'annulent si l'on adopte en parallèle une alimentation déséquilibrée avec des produits industriels et transformés. L’inflammation résultant de ce type de produits empêche en effet la transformation de tryptophane en sérotonine.

Au contraire, certains aliments aident à booster la synthèse. Il faut notamment consommer des glucides, contenus dans les fruits, les légumes, le pain ou les pâtes (aux céréales complètes, si possible). Autre apport bénéfique : la vitamine B6, qu'on trouve dans le chou, les haricots verts ou encore l'avocat.