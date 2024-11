Cyril Hanouna - Les différences entre les supporters de rugby et de foot vues par une ex-hôtesse du Parc des Princes

Ce lundi, Cyril Hanouna et son équipe ont consacré l'émission à la différence de ferveur ressentie entre les matchs de rugby et de foot de l'équipe de France. Et parmi les auditeurs qui ont souhaité réagir, on trouve Odile, une enseignante qui arrondissait ses fins de mois en étant hôtesse au Parc des Princes. Stade qui a accueilli à une époque des matchs de rugby. Et selon elle les différences entre les supporters des deux sports sont clairement visibles.

"J'avoue que ça a été vraiment un bonheur d'accueillir des spectateurs de rugby. Ce sont des gens vraiment extraordinaires, très courtois, très respectueux, très gentils. Alors que l'on a rencontré d'énormes problèmes avec bien sûr les spectateurs de foot", explique-t-elle au micro d'On marche sur la tête.