Cyril Hanouna – Interdire la vente de couteaux aux mineurs ? «J'ai cru que c'était une blague», avoue Géraldine Maillet

Pour Géraldine Maillet, la proposition de François Bayrou d'interdire la vente de couteaux aux mineurs après le meurtre de Mélanie G., surveillante poignardée par un adolescent, est "hors-sol" et "pathétique". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Une sortie qu'elle ne comprend pas. Face à ce qu'il appelle "l'épidémie d'attaques au couteau", le Premier ministre François Bayrou souhaite que les mineurs ne puissent plus acheter une lame. Une mesure qui devrait être effective dans 15 jours, soit un peu plus de deux semaines après le meurtre de Mélanie G., 31 ans, une surveillante d'un collège à Nogent mortellement poignardée par un élève de 3ᵉ alors que les gendarmes procédaient à un contrôle des sacs à l’entrée de l’établissement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une annonce qui fait beaucoup réagir les chroniqueurs d'On marche sur la tête, dont Géraldine Maillet. "C'est une sortie tellement pathétique, tellement hors-sol. Je me suis même demandé si ce n'était pas une mauvaise blague, parce qu'on se dit que ce n'est pas possible." De leur côté, les armuriers et autres magasins spécialisés dénoncent une mesure inefficace.