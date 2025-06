Cyril Hanouna – Meurtre d'une surveillante : Gauthier Le Bret fustige des mesures «déconnectées de la réalité»

Au micro de Cyril Hanouna, Gauthier Le Bret fustige les trois mesures proposées par Emmanuel Macron et François Bayrou pour endiguer "l'épidémie d'attaques au couteau", dans le sillage du meurtre de Mélanie G. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Il ne mâche pas ses mots contre Emmanuel Macron et François Bayrou. Deux jours après le meurtre de Mélanie G., 31 ans, une surveillante d'un collège à Nogent mortellement poignardée par un élève de 3ᵉ, Gauthier Le Bret revient sur les mesures proposées par nos dirigeants pour endiguer "l'épidémie d'attaques au couteau". Et elles ne sont pas du goût du chroniqueur.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Macron et Bayrou nous proposent trois choses : interdire les couteaux à la vente pour les mineurs. Pas de chance, il a pris un couteau dans la cuisine de ses parents. Donc cette mesure ne sert à rien. Interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Pas de chance, il ne consultait pas les réseaux sociaux, nous dit le procureur de la République, où très peu. Enfin, mettre des portiques de sécurité. Ça sonne très bien, mais Mélanie G., meurt alors qu'elle est entourée de gendarmes qui fouillent les sacs. Donc le portique de sécurité sonne, il y a un couteau dedans, il n'y a pas de gendarmes, il se passe quoi ?", interroge-t-il dans On marche sur la tête.

"Ils ont proposé trois mesures qui ne servent strictement à rien et qui, en plus, sont complètement déconnectées de la réalité." Le chroniqueur préconise "un choc d'autorité" qui "demande "tellement plus de courage que ces mesurettes qui ne servent à rien".