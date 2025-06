«C'est au-delà de ce qu'on pouvait espérer» : Donat Vidal Revel, directeur général d'Europe 1 revient sur le succès d'«On marche sur la tête»

Invité pour la dernière d'"On marche sur la tête", Donat Vidal Revel, le directeur général d'Europe 1, est revenu au micro de Cyril Hanouna sur le succès de l'émission. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



386.000 auditeurs. En une seule année d'existence, l'émission On marche sur la tête a gagné presque 400.000 auditeurs sur son créneau horaire. Un succès sur lequel revient Donat Vidal Revel, le directeur général d'Europe 1, invité de la dernière de l'émission. "C'est au-delà de ce qu'on pouvait espérer [...] ça a marché tout de suite", explique-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Tout de suite, on a compris qu'il allait se passer quelque chose. Le standard a explosé, il n'y a pas eu une journée où il n'y avait pas d'emballement. Donc les auditeurs ont fait la réussite aussi de cette émission, et on a senti tout de suite qu'il se passait quelque chose, et c'était vraiment au-delà de ce qu'on pouvait espérer."