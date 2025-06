Cyril Hanouna – Pourquoi le risque de troisième guerre mondiale est «faible», selon Alain Bauer

Invité de Cyril Hanouna, le professeur de criminologie, Alain Bauer, se veut rassurant quant à un éventuel risque d'éclatement d'une troisième guerre mondiale. Pour autant, le spécialiste reconnaît que "nous sommes dans un cycle élevé en matière de tensions". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Iran, Gaza, Ukraine... Actuellement, trois conflits importants font rage. "Nous sommes dans un cycle élevé en matière de tensions", résume dans On marche sur la tête, Alain Bauer. Et si la question d'une éventuelle troisième guerre mondiale commence à trotter dans la tête de certains, le professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et des Métiers se veut rassurant : le risque "est faible, parce que les trois principaux protagonistes de la troisième guerre mondiale n'en veulent pas".

"Après il reste les dingues, les Coréens du Nord, les Pakistanais... Il reste le risque d'un conflit localisé, comme le conflit indien-pakistanais, indien-chinois... ll y a des tas de micro-conflits possibles, et jamais on en a eu autant", admet le spécialiste.