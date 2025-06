Cyril Hanouna - Bardella, Dupont-Aignan, Le Pen ... Ces personnalités politiques avec lesquelles les auditeurs d'Europe 1 partiraient en vacances

Jordan Bardella, Marine Le Pen et Gabriel Attal sont les personnalités politiques avec lesquelles les Français aimeraient le plus partir en vacances, selon un sondage Verian. Bayrou arrive dernier. Les auditeurs d’Europe 1 partagent cette préférence. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Jordan Bardella, Marine Le Pen et Gabriel Attal sont dans le top trois des personnalités politiques avec lesquelles les Français préfèreraient partir en vacances, François Bayrou étant en dernière position, selon un sondage publié lundi. Environ 28% des sondés préfèrent partir avec le président du Rassemblement national Jordan Bardella, 22% avec la cheffe de file du parti d'extrême droite Marine Le Pen et 20% avec l'ex-Premier ministre Gabriel Attal, selon le baromètre politique Verian pour la revue L'Hémicycle.

Les auditeurs d’Europe 1 ont une préférence pour les mêmes acteurs de la vie politique. "J'aimerais bien partir avec Jordan Bardella. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est jeune d'abord et qui est très mature. Donc il m'a l'air très intéressant, disons, au niveau de la culture", a déclaré Thierry, auditeur d'Europe 1. Un avis partagé par Cyril Hanouna. "Sans faire de politique, en tout cas, humainement, c'est quand même... Et tu passes un bon moment, et tu rigoles bien", a rapporté le présentateur de l'émission On marche sur la tête.

"Si c’est pour passer de bonnes vacances, je choisirais Nicolas Dupont-Aignan", a ajouté, de son côté Chantal, une fidèle auditrice de l'émission On marche sur la tête. Pour Audrey, le choix se porterait plus sur la candidate RN aux dernières élections présidentielles : "Je partirais avec Marine Le Pen. Je pense qu’on doit bien rigoler avec elle".

