Ce mercredi 25 juin, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs de "On marche sur la tête" ont commenté les résultats d'un sondage sur les personnalités politiques préférées des Français. Il a vivement critiqué l'attitude de l'élu de gauche François Ruffin, depuis sa rupture avec Jean-Luc Mélenchon lors des législatives.

"Je trouve qu'il en fait trop", a évoqué Cyril Hanouna dans "On marche sur la tête", en parlant de François Ruffin. Si l'animateur admet qu'il a éprouvé par le passé de la sympathie pour l'ancien insoumis et proche de Jean-Luc Mélenchon, et désormais très critique à l'endroit de ce dernier, il estime désormais qu'il "se la raconte un peu", exprimant son aversion pour ce qu'il considère comme un manque de loyauté.

"Quoi qu'il arrive, je déteste les mecs qui crachent dans la soupe. Je préfère qu'ils ne disent rien. Qu'on aime ou pas Jean-Luc Mélenchon, je ne supporte pas les mecs qui crachent dans la soupe derrière, comme François Ruffin", a martelé Cyril Hanouna.