Interdiction des cigarettes sur les plages : «Madame Vautrin pourrait s'occuper des comptes de la sécu», regrette un auditeur

La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a annoncé jeudi l'interdiction des cigarettes dans les lieux publics à compter du 1er juillet. "Elle évite d'exposer aux Français les vrais problèmes", regrette un auditeur ce vendredi dans l'émission "On marche sur la tête" animée par Eliot Deval.

Bien qu'il ne soit pas un fumeur, André, auditeur de l'émission On marche sur la tête, regrette que les fumeurs soient pris pour cible par Catherine Vautrin et rappelle le déficit de la France. La ministre de la Santé a annoncé l'interdiction de fumer des cigarettes dans des lieux publics à partir du 1er juillet. En 2024, selon l'INSEE, le déficit public est de 168,6 milliards d'euros. Cette année, le déficit de la Sécurité sociale est de 22,1 milliards d'euros.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Madame Vautrin n'est pas à la hauteur de sa tâche et des enjeux de la France"

"Les fumeurs sont victimes d'une chasse aux sorcières. On veut les embêter partout. (...) Madame Vautrin, par contre, pourrait s'occuper des comptes de la sécu. Au lieu d'embêter et donner aux Français comme sujet 'Faut-il ou non fumer sur la plage', elle pourrait leur dire 'À la rentrée, chers assurés sociaux, vous allez pouvoir avoir des remboursements de médicaments, d'indemnités journalières et des frais d'hôpitaux'", estime André.

"Elle évite d'exposer aux Français les vrais problèmes. À mon avis, Madame Vautrin n'est pas à la hauteur de sa tâche et des enjeux de la France", conclut-il.