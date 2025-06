Cryptomonnaies : un enlèvement évité en Seine-Maritime

Soupçonnés de préparer l'enlèvement d'un jeune homme et de sa mère, dont ils souhaitaient couper un doigt afin d'obtenir une rançon en cryptomonnaies, cinq hommes ont été interpellés la semaine dernière à Bolbec en Seine-Maritime.

Cinq hommes ont été interpellés la semaine dernière à Bolbec (Seine-Maritime), soupçonnés d'y préparer l'enlèvement d'un jeune homme et de sa mère, dont ils souhaitaient couper un doigt afin d'obtenir une rançon en cryptomonnaies, a appris vendredi l'AFP de source policière.

Les interpellations ont eu lieu le 11 juin, alors que les cinq hommes, âgés de 19 à 25 ans, semblaient effectuer un repérage devant la maison d'une famille de Bolbec.

À lire aussi INFO EUROPE 1 - Cryptomonnaies : les enquêteurs déjouent un nouveau kidnapping en Normandie

La mère de famille, âgée de 47 ans, avait porté plainte mi-mai en compagnie de son fils de 22 ans après avoir reçu sur la messagerie Signal un message anonyme l'informant que des personnes envisageaient de manière imminente de les enlever, dans le but d'obtenir des cryptomonnaies possédées par le fils, qui effectue du trading.

Tous connus de la justice

La source policière précise que selon ce message, les malfaiteurs prévoyaient de les séquestrer et de couper l'un des doigts de la mère de famille. Les cinq hommes interpellés, âgés de 19 à 25 ans, sont tous connus de la justice. Deux d'entre eux sont domiciliés en Isère, et les trois autres dans l'Hérault, l'Aisne et le Vaucluse, selon la même source.

L'enquête a permis d'établir qu'une balise GPS avait été placée sous la voiture de la mère de famille et que quelqu'un s'était récemment introduit au domicile en escaladant un grillage, continue la source policière. L'opération de police a eu lieu après que la ligne téléphonique de l'un des suspects, qui avait consulté le traceur, s'est déplacée de Grenoble à Montpellier puis vers la Normandie entre le 10 et le 11 juin.

Un rouleau de ruban adhésif et un couteau ont été retrouvés au sein des deux voitures de location qu'occupaient les cinq hommes lors de leur interpellation, précise cette source.

Tentative d'enlèvement

Celle-ci indique que le parquet du Havre s'est dessaisi au profit de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Lille, qui a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.

Sollicité par l'AFP, le parquet de Lille n'avait pas réagi dans l'immédiat. Plusieurs rapts ou tentatives d'enlèvement liés aux cryptomonnaies ont eu lieu ces derniers mois.

Fin mai, 25 suspects de 16 à 23 ans ont été mis en examen, après la tentative d'enlèvement de la fille et du petit-fils du PDG de la société spécialisée Paymium, le 13 mai à Paris. Dans ce dossier à plusieurs volets, certains sont aussi poursuivis pour un projet d'enlèvement à Nantes le 26 mai.