INFO EUROPE 1 - Cryptomonnaies : les enquêteurs déjouent un nouveau kidnapping en Normandie

Selon les informations d’Europe 1, les policiers ont interpellé la semaine dernière cinq individus qui s’apprêtaient à enlever un jeune trader en cryptomonnaies. Tous ont été mis en examen et écroués.

Les entrepreneurs multimillionnaires grâce à leur portefeuille de cryptomonnaies ne sont pas les uniques cibles des ravisseurs. Les plus modestes, aussi, attisent les convoitisent. C’est la leçon tirée d’un nouveau projet de kidnapping déjoué par les policiers normands.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L’affaire remonte au 18 mai. Une mère de famille âgée de 46 ans et son fils de 22 ans présentent aux policiers un message indiquant que leur domicile est en train d’être surveillé par une équipe de malfaiteurs qui a pour projet de les enlever. Leur objectif ? Couper une phalange du doigt de la mère pour forcer son fils, jeune trader en cryptomonnaies, par ailleurs autiste, à vider son portefeuille numérique.

Mis en examen et incarcérés

Les enquêteurs se rendent compte qu’une balise GPS a été posée sous la voiture familiale. Et que le domicile de la famille a été visité récemment. La juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Lille confie les investigations aux enquêteurs du Havre et aux policiers de l’office central de lutte contre le crime organisé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Quelques semaines plus tard, un véhicule suspect semble se diriger vers la Normandie pour se rendre à proximité du lieu du domicile des victimes le 11 juin dernier. Les enquêteurs montent alors en urgence un dispositif. Deux autres véhicules de location sont repérés en train d'effectuer des repérages autour de la maison. Finalement, en fin d’après-midi, l’interception est réalisée par la BRI de Rouen et l’antenne de l’office antistupéfiants (OFAST) du Havre. Dans les voitures, un couteau et un rouleau de ruban adhésif ont été retrouvés. Cinq suspects, âgés de 18 à 24 ans, sont interpellés. Ils ont été mis en examen et incarcérés le week-end dernier.