Covid-19 : pourquoi la levée du port du masque en intérieur inquiète un infectiologue

INTERVIEW

La France va-t-elle trop vite ? Avec une situation sanitaire qui s'améliore, le gouvernement a décidé de lever des mesures à partir du 15 février, et son porte-parole Gabriel Attal a affirmé que le port du masque en intérieur, dans les lieux clos soumis au pass vaccinal, ne sera plus obligatoire . "Ce qui est étonnant, c'est que cette mesure n'est pas basée sur des indicateurs", s'interroge sur Europe 1 Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine.

Des mesures prises "de façon un peu précipitée"

"En tant que scientifique, j'aurais aimé des indicateurs solides pour juger pourquoi cette date, et la conditionner à ces indicateurs", poursuit l'infectiologue, dubitatif. Les allégements sanitaires concernent également les écoles, avec la fin du port du masque dans la cour de récréation dès le retour des vacances d'hiver en fonction des zones, et la demande d'un seul autotest au lieu de trois pour un retour en classe en cas de contamination. "Il ne faudrait pas que des mesures, qui sont prises un peu de façon précipitée, signifient que la vague et l'épidémie sont derrière nous. Puisque ce n'est pas le cas", estime Benjamin Davido.

"L'hôpital a encore des malades", continue l'infectiologue sur Europe 1. "Il faudrait peut-être attendre que les lits d'hospitalisation se libèrent pour pouvoir considérer que la partie est jouée d'avance", ajoute Benjamin Davido, alors que certains CHU, comme ceux de Bordeaux ou de Valenciennes , peinent à trouver des lits.

L'immunité collective attendue pour la fin mars

L'infectiologue de l'hôpital Raymond-Poincaré affirme "qu'à quelques semaines, voire à un moins près, on aurait pu imaginer que l'ensemble de ces mesures, partout en réalité, puissent être levées, la saisonnalité aidant." Et Benjamin Davido d'espérer "l'immunité collective" : "Fin mars, on devrait être dans les conditions d'atteindre cette fameuse immunité collective qui, jusqu'alors, depuis le début de l'épidémie, semblait être une oasis."