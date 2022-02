Covid-19 : au CHU de Bordeaux, l'épidémie est loin d'être terminée

REPORTAGE

Gare au relâchement. Alors que le risque de réinfection au Covid-19 est aussi réduit par le recul de l'épidémie, où les nouveaux cas diminuent de 30% sur une semaine, ce n'est pas le cas partout. Les admissions à l'hôpital ne chutent pas et la pression reste constante. Il y a 33.000 malades et plus de 400 morts chaque jour. "Nous avons fait le plus dur", espérait Olivier Véran , mardi, à l'Assemblée nationale. Un avis qu'on ne partage pas du tout au CHU de Bordeaux. "En Aquitaine, on est encore dans le pic des contaminations, ça n'a pas diminué. En réanimation, la situation est un peu moins grave avec Omicron", explique Benjamin Clouseau, médecin réanimateur à l'hôpital. La pandémie mobilise toujours ses équipes.

"On a toujours quelques non-vaccinés qui font des formes pulmonaires graves, mais on a surtout beaucoup d'immunodéprimés qui, eux, font des formes symptomatiques graves", détaille-t-il au micro d'Europe 1. "Et cette population-là est malheureusement la plus grande victime de cette vague Omicron."

Un nombre de morts qui a "peu diminué sur les derniers mois"

Le docteur Clouseau rappelle également qu'un "Covid en réanimation, ça peut aller jusqu'à plus de 20 jours". Dans son hôpital, "on a toujours des entrées en réanimation, et on écluse très lentement les malades de la Covid de décembre, qui était essentiellement du variant Delta".

"Quand on arrive en réanimation, pour un Covid, on a toujours à l'heure actuelle à peu près 20% de mortalité attendue. Chez les immunodéprimés, parce qu'ils ont d'autres fragilités et d'autres comorbidités, cette proportion est légèrement supérieure", insiste-t-il. Selon lui, les bons chiffres de l'épidémie en France occultent le fait qu'il y a "toujours en France entre 200 et 400 morts par jour du Covid-19", un chiffre qui "a très peu diminué sur les derniers mois".