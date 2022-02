Covid-19 : à l'hôpital de Valenciennes, le casse-tête des lits de réanimation

REPORTAGE

C'est la raison principale qui pousse le gouvernement à ne pas lever toutes les restrictions sanitaires d'un seul coup . Début février, la France compte plus de 33.000 hospitalisations au total avec 902 patients supplémentaires enregistrés, dont 3.577 en soins critiques. Certains hôpitaux sont toujours au bord de la saturation, comme à Valenciennes dans le Nord, où le taux d'incidence du Covid-19 demeure à un niveau élevé avec 3.000 cas pour 100.000 habitants.

"Ce matin, on est complet en réanimation. Il y a 20 patients sur 20. On a quatre patients Covid. Les 7 patients sont intubés, ventilés", explique une infirmière de l'hôpital lors du comité de pilotage de gestion de l'épidémie, auquel Europe 1 a pu assister.

Le casse-tête de trouver des lits de réanimation

Trouver des lits de réanimation relève du casse-tête quotidien dans cet établissement de santé. "On est toujours dans un flux patient très lourd au niveau du Covid, qui nous met toujours en péril, nous inquiète et nous angoisse", confie Nabil Elbecki, responsable du pôle urgences et réanimation de l'hôpital. "On doit limiter nos déprogrammations, et on doit reprogrammer les patients pour ne pas qu'ils perdent de chance", ajoute-t-il au micro d'Europe 1, poursuivant : "Pour nous, c'est une pression constante."

Pour les chefs de service ou les cadres de santé, c'est tous les jours la même chasse aux lits disponibles. Faute de personnel, il faut parfois faire feu de tout bois. "On a des anciens infirmiers de réanimation qui vont venir nous aider en renfort au niveau de la réanimation", affirme une infirmière.

"Des situations extrêmement compliquées pour nous"

En soins critiques, les malades Covid non-vaccinés s'ajoutent aux autres urgences qui ont repris leur rythme d'avant pandémie. Le directeur de l'hôpital, Rodolphe Bourret, précise que dans son établissement, "la moyenne pour la réanimation, c'est à peu près 65 ans, et ce sont des patients qui ont des schémas vaccinaux incomplets, voire pas du tout, et qui arrivent même quelques fois en famille".

Et le directeur de souffler : "C'est vrai que s'additionnent les patients Covid avec les patients non-Covid, et cela donne des situations extrêmement compliquées pour nous." La semaine dernière dans la région des Hauts-de-France, les hospitalisations ont augmenté de 11%.