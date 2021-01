Covid-19 : pas encore autorisé en Europe, le vaccin AstraZeneca connaîtra des retards

Les difficultés s'accumulent concernant l'approvisionnement des vaccins contre le Covid-19 en Europe. Après les retards annoncés par Pfizer dans les livraisons de vaccins contre le Covid, c'est le groupe britannique AstraZeneca qui a indiqué vendredi des livraisons de son vaccin, développé en partenariat avec Oxford et pas encore autorisé en Europe, seraient moins importantes que prévues au premier semestre 2021. Pour les autorités sanitaires françaises et des autres pays européens, c'est une source d'inquiétude alors que l'approbation de ce nouveau vaccin à l'échelle européenne est prévue pour vendredi prochain.

Jusqu'à 400 millions de doses de ce produit commandées par l'Union européenne

Dans certains pays, on s'attend à une baisse des livraisons allant jusqu'à - 80%. En cause : une baisse de rendement sur l'un de ses sites de production. La nouvelle embarrasse beaucoup l'Union européenne, qui avait réservé jusqu'à 400 millions de doses de ce produit. De son côté, la France espérait en recevoir neuf millions d'ici la fin du mois de mars. Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée en charge l'Industrie, se montre cependant rassurante sur la situation. Elle estime que cette annonce ne devrait pas retarder officiellement la campagne de vaccination française et a indiqué que tout était mis en œuvre pour compenser au plus vite ce manque de vaccins. "Nous avons de nouveaux vaccins qui arrivent, nous avons Pfizer qui augmente ses capacités de production", a-t-elle déclaré sur la radio France Inter.

Au total, depuis le début de la campagne de vaccination, la France a reçu deux millions de doses. Mais le vaccin AstraZeneca/Oxford présente l'avantage d'être moins cher à produire que celui de ses rivaux. Il est également plus facile à stocker et transporter, en particulier que celui de Pfizer/BioNTech qui doit être conservé à de très basses températures (-70°C).