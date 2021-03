Covid-19 : le taux de mortalité en France au plus haut depuis plus de 70 ans

Bientôt 100.000 morts en France depuis le début de la crise sanitaire. Selon l’Insee, l’épidémie de Covid-19 a provoqué une hausse de la mortalité jamais vue dans l’Hexagone depuis 1949. Cette année-là, un autre virus, celui de la grippe italienne, avait ravagé la France et provoqué la mort de 60.000 personnes en un an. En 2020, la mortalité a augmenté de 9% et l'espérance de vie à la naissance a reculé de 6 mois par rapport à l’année précédente.

Disparité territoriale

L'Insee précise qu'en mars-avril 2020, 27.300 décès supplémentaires sont survenus par rapport à la même période de 2019, soit un augmentation de 27 %. Ce surcroît de décès concerne surtout les plus de 70 ans, plus susceptibles de déclarer une forme grave de Covid, et les hommes, davantage touchés que les femmes. Cette étude révèle aussi une France coupée en deux par le virus. L'épidémie tue davantage en Île-de-France, dans le Grand-Est et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Un taux de mortalité en hausse mais qui reste toutefois dans la moyenne européenne, puisque le nombre de décès a augmenté dans la quasi-totalité des pays du Vieux continent. L'augmentation du nombre de décès consécutive à la pandémie a été encore plus forte en Belgique, en Italie et en Espagne que dans l'Hexagone.