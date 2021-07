Covid-19 : la situation se dégrade en Martinique, transfert de patients possible

L’épidémie de Covid-19 s’est encore accélérée cette semaine en Martinique où des patients pourraient être transférés vers la métropole, ont indiqué lundi les autorités sanitaires locales. Le nombre de cas positifs au coronavirus en Martinique avait déjà été multiplié par quatre (410 cas positifs, contre 110 la semaine précédente) entre le 28 juin et le 4 juillet. Il a encore doublé la semaine suivante, avec 997 nouveaux cas entre le 5 et le 11 juillet. Selon l’Agence régionale de santé (ARS), on pourrait franchir mardi la barre des 700 cas positifs.

Faible taux de vaccination

Des chiffre qui inquiètent et qui ont poussé les autorités sanitaires à encourager la vaccination pour améliorer le taux de couverture vaccinale : seuls 15,35% des personnes de plus de 12 ans en Martinique ont reçu une dose. Des manifestations se sont multipliées à Fort de France contre l’obligation de se faire vacciner.

"Avec l’augmentation des cas de covid, l’offre de soins au CHU de Martinique se dégrade", expliquent par ailleurs Benjamin Garel, directeur général du Centre hospitalier universitaire de la Martinique (CHUM), et François Roques, président de la Commission Médicale d’Etablissement. Malgré l’apport de ressources extérieures, la direction du CHUM craint d’être vite débordée, et des interventions chirurgicales sont d’ores et déjà déprogrammées et certaines hospitalisations reportées.

Face à cette situation, "le transfert de patients Covid ou non Covid est envisagé vers la métropole", précise le communiqué.