Covid-19 : il est désormais possible de se faire vacciner le dimanche en pharmacie

Dans le 15e arrondissement de la capitale, l'une des rares pharmacies ouvertes ce dimanche a été prise d'assaut. Les Parisiens sont bel et bien ravis de pouvoir se faire vacciner avant d'aller au magasin de bricolage ou avant de se rendre à un repas de famille comme Marie, qui ne peut pas se faire vacciner en semaine : "J'ai pris le premier créneau qui était disponible, c'est très bien comme ça".

Un but : amplifier la campagne de rappel

"Ça m'arrange parce que ça m'évite de perdre une journée au travail. Je me dis aussi que si je suis un peu fatiguée, comme c'est dimanche je pourrai rester chez moi tranquillement", raconte-t-elle. Autre avantage de la vaccination le dimanche chez son pharmacien : de nouveaux créneaux sont disponibles. Julien a ainsi pu recevoir sa troisième dose alors qu'il était censé la recevoir en janvier. "Il n'y avait plus de place nulle part, Doctolib était en liste d'attente. Et là, récemment, il y a un collègue qui m'a envoyé un lien Doctolib avec des rendez-vous. Mais ça m'a pris un peu de temps, j'ai pris une semaine et demie avant de retrouver un rendez-vous", détaille-t-il.

Derrière le comptoir, Léonard n'arrête pas. Habituellement, le pharmacien pique 70 personnes par jour. Mais aujourd'hui, la cadence s'accélère. "On enchaîne pas mal de vaccination. On fait à peu près 100 à 115 vaccins par jour, c'est vraiment pour aider les centres de vaccination mais on va tenir toute la journée", avance-t-il. Il va en effet falloir tenir le rythme. Le pharmacien compte vacciner chaque dimanche jusqu'à la fin du mois de décembre.