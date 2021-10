Pourquoi se faire vacciner le matin serait plus efficace que l'après-midi

DÉCRYPTAGE

Même si vous n’êtes pas du matin, votre système immunitaire, lui, est plus efficace au réveil. C'est ce qu'ont démontré l’Université de Genève (UNIGE) et l’Université Ludwigs-Maximilians de Munich (LMU). Et cela pourrait changer beaucoup de choses, par exemple pour l’injection des vaccins. Si vous avez le choix de l'horaire pour votre troisième dose de vaccin contre le Covid-19 ou pour une injection contre la grippe, soyez les plus matinaux possibles.

"Meilleure réponse immunitaire le matin"

"Il y a une meilleure réponse immunitaire le matin que l'après-midi" avec "deux fois plus d'anticorps le matin que l'après-midi", explique Christoph Scheiermann, immunologue à l'Université de Genève. Ce que vient de découvrir son équipe avec cette étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature Immunology, c'est que les cellules sentinelles du système immunitaire, celles qui donnent l'alarme quand notre corps est attaqué par un microbe, sont beaucoup plus réactives et mobiles tôt le matin, lorsque le corps est reposé.

Cette fonction du système immunitaire est en réalité rythmée par notre horloge biologique interne, une horloge très sensible à l'apparition de la lumière du jour. Mieux prendre en compte, ce rythme naturel de nos défenses immunitaires permettrait à la fois d'optimiser l'efficacité des vaccins, mais aussi d'autres médicaments qui interagissent avec notre système immunitaire, par exemple les immunothérapies contre certains cancers ou le traitement des maladies auto-immunes.