Covid-19 : ces jeunes qui ont besoin de célébrer le Réveillon après une dure année

Les études à distance, l’incertitude sur les examens, l’isolement dans une petite chambre étudiante, etc. Il est dur, effectivement, "d’avoir 20 ans en 2020". Alors à la veille du Nouvel an, malgré le couvre-feu et le coronavirus certains s’organisent et font tout pour célébrer le passage à 2021 aussi normalement que possible. A l'image des membres de ce groupe qu'a rencontré Europe 1 qui compte se retrouver en banlieue parisienne demain soir.

"C'est vraiment nécessaire pour nous"

"Je ne saurais même pas vous dire la dernière fois qu’on a fait une fête. On a pris quelques verres au début de l’année quand les bars étaient ouverts, mais une vraie fête comme ça ? Peut-être le Nouvel an de l’année dernière", déplore Diego. Alors couvre-feu ou non, ce jeune de 20 ans veut marquer le coup : il organise une soirée, avec de la musique, de la danse et surtout une dizaine de ses anciens copains de lycée, dans la maison de ses parents, en banlieue parisienne.

Et pour lui il ne s'agit pas de défier les consignes par plaisir, mais par besoin. "Je suis conscient que les autorités font tout pour que tout le monde soit en meilleure santé possible mais il faut aussi comprendre que les étudiants et les jeunes en général ne demandent qu’une chose, revenir à un mode de vie normal. Si on le fait, c’est que c’est vraiment nécessaire pour nous", explique Diego.

"Un message d'espoir"

Son ami Lorenzo pense la même chose et il n’a pas hésité une seconde quand on l’a invité. Tous ses cours se font à distance, il s’est réinstallé chez ses parents et il n’a aucun lien avec ses camarades d’études. Donc ce Nouvel an, avec des gens de son âge, il y tient. "C’est un peu un message d’espoir pour recommencer l’année de façon plus ou moins normale avec une soirée, et des amis proches. Ca fait un an que je ne socialise pas, que je ne fais pas de soirée, et ça c’est très dur", raconte-t-il.

Pour tenter de limiter les risques, Diego, Lorenzo et tous les autres invités se sont engagés à faire un test de dépistage au coronavirus avant la soirée. Et a évidemment annuler leur venue si les résultats sont positifs.