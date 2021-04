Covid-19 : 97.273 morts en France, la pression sur les hôpitaux s'intensifie

La pression hospitalière s'est encore accentuée mardi, avec plus de 5.600 malades du Covid-19 en réanimation, selon les chiffres quotidiens de Santé publique France. On dénombrait mardi 5.626 personnes dans les services de réanimation des hôpitaux, qui traitent les formes les plus graves de la maladie, soit 193 patients supplémentaires par rapport au dernier bilan. Il y a eu 632 nouvelles admissions en 24 heures, précise l'agence sanitaire. Cet indicateur est très surveillé par les autorités sanitaires, qui redoutent un engorgement des hôpitaux, en pleine troisième vague de l'épidémie de coronavirus.

Plus de 30.000 patients hospitalisés à cause du Covid-19

Au total, 97.273 personnes sont décédées à cause du Covid-19 depuis le début de l'épidémie en France selon les données publiées mardi, soit 426 décès supplémentaires par rapport au dernier bilan. Mais ce chiffre des décès supplémentaires comprend ce mardi non seulement les décès enregistrés à l'hôpital mais aussi ceux dénombrés sur plusieurs jours dans les Ehpad et les autres établissements médico-sociaux.

Le nombre d'hospitalisations est également en hausse, avec 30.639 patients Covid, dont 2.459 nouvelles admissions en 24 heures. Sur le front des contaminations, 8.045 cas ont été enregistrés, un chiffre à prendre avec prudence car les remontées peuvent être différées à cause du week-end de Pâques.

L'ensemble du pays est soumis depuis samedi à une nouvelle vague de restrictions, avec fermetures des écoles pour trois à quatre semaines et déplacements limités à 10 km en métropole. Des mesures destinées à freiner la flambée épidémique.