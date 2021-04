Covid-19 : 96.280 morts, le nombre de patients augmente toujours en réanimation

Près de 47.000 contaminations au Covid-19 ont été rapportées vendredi dans l'Hexagone (46.677), selon les dernières données publiées par Santé publique France. Surtout, le nombre de patients dans les services de réanimation des hôpitaux a continué d'augmenter au cours des dernières 24 heures, avec 145 personnes supplémentaires qui se trouvent dans ces services et 505 nouvelles admissions sur le même laps de temps. 5.254 malades se trouvaient donc en réanimation vendredi.

Plus de 28.000 patients à l'hôpital

Au total, 28.729 patients séjournent à l'hôpital à cause du Covid-19. C'est 148 patients de plus que lors du dernier bilan. Plus de 2.000 admissions ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures.

Depuis le début de l'épidémie, 96.280 personnes sont mortes des suites du Covid-19 en France, selon les chiffres de vendredi. Ainsi, 332 décès en plus ont été rapportés par rapport à jeudi. Ce chiffre comprend les décès en milieu hospitalier mais aussi dans les Ehpad et les autres établissements médico-sociaux.