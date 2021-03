Covid-19 : 92.621 morts en France, les hospitalisations et réanimations en forte hausse

La France compte ce lundi 92.621 morts à cause du Covid-19 depuis le début de l'épidémie dans le pays, selon les dernières données publiées par Santé publique France. Au cours des dernières 24 heures, ce sont donc 343 décès supplémentaires à l'hôpital qui ont été rapportés. Mais la tendance est surtout à un accroissement de la pression sur les hôpitaux qui ne désemplissent pas. Plus de 26.400 patients se trouvent dans ces établissements actuellement (26.488), soit 562 personnes en plus par rapport au dernier bilan.

Les services de réanimation sous tension

Dans les services de réanimation, 4.548 patients sont pris en charge. C'est 142 de plus qu'il y a 24 heures. Ce chiffre des réanimations est en hausse régulière depuis le plus bas enregistré le 7 janvier, avec 2.573 patients, à la suite de la deuxième vague de l'automne. Il progresse aussi vers le record de cette dernière, qui était de 4.903 le 16 novembre. Au cours des dernières 24 heures, 471 admissions ont eu lieu en réa et 1902 dans les hôpitaux. Près de 16.000 nouvelles contaminations ont été rapportées, mais ce chiffre est à prendre avec précaution car il tombe dans la foulée du week-end où les remontées peuvent être retardées.

Les indicateurs de l'épidémie de Covid-19, se sont notamment envolés en Ile-de-France, selon les chiffres de l'Agence régionale de santé, le nombre de nouveaux cas frôlant celui atteint au pic de la deuxième vague, fin octobre. Le taux d'incidence (nombre de nouveaux cas enregistrés sur une semaine) s'établissait à 537,3 pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours, contre plus de 400 il y a une semaine. C'est plus de deux fois le seuil d'alerte (250) fixé par le gouvernement.

Depuis l'apparition du Covid-19 en France, près de 4,3 millions de cas ont été identifiés. Par ailleurs, plus de six millions de premières doses d'un vaccin contre cette maladie ont été injectées.