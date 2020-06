EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation mercredi 10 juin

EN DIRECT

La France va-t-elle sortir de l'état d'urgence sanitaire dans un mois jour pour jour ? C'est le souhait du gouvernement, qui présente mercredi un projet de loi pour réglementer la sortie de crise. Cette sortie de l'état d'urgence sanitaire s'explique par "l'évolution à ce stade positive de la situation sanitaire", avec une épidémie de coronavirus qui continue de reculer. Au total, 29.296 personnes sont mortes en France depuis le début de la crise. Sur le terrain judiciaire, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris sur la manière dont les pouvoirs publics ont géré cette crise. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations principales à retenir : Le gouvernement veut mettre fin à l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet

Une vaste enquête a été ouverte sur la gestion de la crise

Amiens et Toulouse sont maintenus en L1, alors que le championnat ne reprendra pas cette saison

L'épidémie continue de reculer en France, où 29.296 personnes sont mortes

La fin de l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet ?

Objectif 10 juillet : le gouvernement souhaite mettre fin dans un mois à l'état d'urgence sanitaire mis en place fin mars pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. C'est ce qu'a indiqué mardi soir Matignon, en insistant sur "l'évolution à ce stade positive de la situation sanitaire". "Pour autant, cette sortie de l'état d'urgence sanitaire doit être organisée rigoureusement et progressivement", et le gouvernement va donc présenter mercredi au Conseil des ministres un projet de loi qui permettra, pendant quatre mois, de réglementer au besoin l'accès aux transports, de limiter ou d'interdire certains rassemblements et de fermer à nouveau certains établissements accueillant du public.

Covid-19 : le parquet de Paris ouvre une vaste enquête sur la gestion critiquée de la crise

C'est une procédure hors normes qui s'annonce : le procureur de Paris Rémy Heitz a annoncé mardi l'ouverture lundi d'une vaste enquête préliminaire sur la gestion critiquée de la crise du coronavirus en France. Elle vise notamment les chefs d'"homicides involontaires" ou "mise en danger de la vie d'autrui".

Cette enquête, réponse judiciaire à l'essentiel des plaintes reçues par le parquet de Paris pendant le confinement, "n'est pas là pour définir des responsabilités politiques ou administratives", a toutefois expliqué Rémy Heitz, "mais pour mettre au jour d'éventuelles infractions pénales" de décideurs nationaux. À l'exception du chef de l'État, irresponsable pénalement, et des membres du gouvernement, dont la responsabilité relève de la Cour de la justice de la République, saisie de 80 plaintes.

Amiens et Toulouse sauvés, fin de partie pour Lyon

Le Conseil d'État met le foot français sens dessus dessous : le juge des référés a suspendu mardi les relégations d'Amiens et Toulouse, ouvrant la voie à une Ligue 1 à 22 équipes. Il a aussi rejeté l'idée de reprendre la saison 2019-2020, défendue ardemment par Lyon et son emblématique président, Jean-Michel Aulas. Pour éclaircir cet épineux dossier qui empoisonne les relations au sein du football français, Emmanuel Macron reçoit mercredi Noël Le Graët, président de la Fédération française de football.

29.296 morts en France, les chiffres en Ehpad réactualisés

Le nombre total de décès du coronavirus s'élève désormais à 29.296 en France depuis le début de l'épidémie, dont 18.912 à l'hôpital. Lundi, 955 personnes étaient toujours en réanimation, soit 69 de moins dans les dernières 24 heures. À l'heure actuelle, 11.961 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus, contre 14.028 lundi dernier.

Les données concernant les Ehpad et autres établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESMS) ont été actualisées lundi pour la première fois depuis le 2 juin : selon le dernier bilan, la France recense 10.384 décès de résidents en ESMS (contre 10.350 lundi dernier).

Plus de 406.000 morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 406.466 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Plus de 7.130.550 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 3.124.800 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 111.007 décès pour 1.961.185 cas. Au moins 518.522 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 40.597 morts pour 287.399 cas, le Brésil avec 37.134 morts (707.412 cas), l'Italie avec 33.964 morts (235.278 cas), et la France avec 29.209 morts (191.185 cas). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 83.043 cas (trois nouveaux entre lundi et mardi), dont 4.634 décès et 78.351 guérisons.

Le Brésil est donc désormais le troisième pays au monde déplorant le plus de décès liés au, coronavirus. Les spécialistes estiment toutefois que les chiffres officiels sont largement sous-estimés : la taille du pays, la difficulté de dépister en Amazonie ou encore dans les favelas rendent l'épidémie difficile à suivre. Plus d'informations sur la situation en Amérique latine dans notre article ici.