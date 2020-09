EN DIRECT - Coronavirus : 2.500 personnes hospitalisées en Île-de-France

EN DIRECT

La situation sanitaire continue de se dégrader en France qui a enregistré, vendredi, 123 morts et plus de 13.000 contaminations supplémentaires au Covid-19 en 24h. Un record. Le nombre d'admissions en réanimation (100) est également en nette hausse. Face à ce rebond de la pandémie, une série de mesures contraignantes ont été annoncées pour la ville de Nice. Des mesures sont également attendues pour Lyon, samedi.

Dans le monde, le coronavirus poursuit sa propagation, notamment en Europe. L'Espagne a ainsi décidé de reconfiner sa population localement dans la région de Madrid, et le gouvernement britannique n'exclut pas de recourir à un nouveau confinement général. Reconfinement général par ailleurs entré en vigueur vendredi en Israël, confronté à une deuxième vague.

Les infos à retenir : En France, le dernier bilan fait état de 123 morts et plus de 13.000 contaminations en 24h

De nouvelles mesures restrictives entrent en vigueur à Nice, des annonces sont attendues pour la ville de Lyon

20% des lits en réanimation sont occupés par des malades du coronavirus en Île-de-France, selon l'ARS

De nombreux pays durcissent leurs conditions sanitaires, Israël se reconfine

123 décès et plus de 13.000 contaminations en 24h

Le dernier bilan publié vendredi par les autorités sanitaires fait apparaître une nette dégradation de la situation sanitaire en France. Au total, 123 décès ont été constatés en 24h, soit plus du double de jeudi (50 décès en 24h), pour un total de 31.249 morts depuis le début de la pandémie. 13.215 nouveaux cas ont par ailleurs été enregistrés un 24h, un nouveau record après les plus de 10.000 nouvelles contaminations de jeudi.

Autres chiffres inquiétants : 850 personnes ont été hospitalisées en une journée, et 100 patients ont été admis en réanimation. En revanche, le taux de positivité (proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées) est resté stable, à 5,4%.

Mesures renforcées à Nice, annonces attendues samedi pour Lyon

Face à l’aggravation de la situation, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé jeudi que le gouvernement avait demandé aux préfets du Rhône et des Alpes-Maritimes de présenter d’ici samedi de nouvelles mesures locales pour enrayer l’épidémie à Nice et à Lyon.

Dans la capitale azuréenne, les mesures sont tombées vendredi en fin de matinée : fini les apéritifs sur la plage après 20h, et les pique-nique à plus de dix dans les jardins et les parcs. Les débits de boisson de la ville, eux, devront également fermer à minuit et demi et la vente à emporter et la consommation d'alcool dans l'espace public seront proscrits après 20 heures. Enfin, les grands rassemblements ne pourront pas dépasser 1.000 personnes.

À Paris, on redoute ces nouvelles mesures, notamment du côté des patrons de bars et de restaurant, et dans l’événementiel. Retrouvez notre reportage ici. Par ailleurs, l'ARS d'Île-de-France a déconseillé les rassemblements privés (fêtes d'anniversaire, repas de famille, rencontres entre amis) de plus de 10 personnes.

Des résultats bientôt accélérés en Île-de-France ?

Invité de la matinale d'Europe 1, samedi, le directeur de l'ARS Île-de-France, Aurélien Rousseau, a assuré que la région sera capable de fournir les résultats des tests de dépistage au Covid-19 aux personnes "prioritaires" en 24 heures, grâce aux 20 nouveaux centres ouverts à partir de lundi matin.

Il a par ailleurs indiqué que le nombre de malades du Covid-19 progressait tous les jours en Île-de-France, avec actuellement 2.500 cas à l'hôpital dont 250 en réanimation, soit 20% des lits de réanimation. En 24 heures, 27 nouveaux patients ont été admis en réanimation. "Il faut réagir vite, parce qu'on ne pourra pas vider les réanimations comme on l'a fait la dernière fois. On ne pourra plus reporter d'opérations", a conclu Aurélien Rousseau.

Bruno Le Maire testé positif

Vendredi, dans la soirée, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé avoir été testé positif. "Je me suis immédiatement mis à l’isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l’isolement pendant 7 jours. Je continue à exercer mes fonctions", a-t-il écrit sur Twitter.

J’ai été testé positif à la COVID-19 ce soir. Je me suis immédiatement mis à l’isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l’isolement pendant 7 jours. Je continue à exercer mes fonctions. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) September 18, 2020

Plus de 946.000 morts dans le monde, augmentation des contaminations

La pandémie a accéléré nettement cette semaine, avec 286.000 nouveaux cas enregistrés par jour dans le monde, soit 8% de plus que la semaine précédente. Comme les dernières semaines, c'est en Europe que le rythme des contaminations accélère le plus (+16% par rapport à la semaine précédente). Le nombre de nouveaux cas quotidiens y a triplé depuis début juillet (47.300 cette semaine, contre environ 15.000).

Plus de 30 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP. Au total, au moins 30.218.930 cas, dont 946.727 décès, ont été déclarés. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec au moins 198.469 morts. Viennent ensuite le Brésil (135.793 morts), l'Inde (84.372), le Mexique (72.179) et le Royaume-Uni (41.705).

L'Inde est le pays qui a enregistré le plus de décès au cours de la semaine écoulée (1.160 par jour), devant les États-Unis (840), le Brésil (770), le Mexique (360), l'Argentine (220), la Colombie (200) et l'Iran (140).

Durcissement des restrictions et reconfinement dans plusieurs pays

Dans plusieurs pays, les mesures sanitaires se durcissent face à l'augmentation des contaminations. La mesure la plus spectaculaire vient sans conteste d’Israël, où la population est contrainte de se reconfiner pour un minimum de trois semaines depuis vendredi. L'État hébreu est le pays ayant recensé le plus fort taux de contamination ces deux dernières semaines. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, avait fait état jeudi d'une "hausse inquiétante des contaminations et du nombre de malades dans un état grave" pour justifier ce reconfinement prévu pour durer trois semaines et qui coïncide avec la saison des fêtes juives. Entre jeudi soir et vendredi midi, Israël a enregistré 5.238 nouveaux cas de contamination, un record.

En Europe, où le nombre de nouveaux cas est désormais supérieur à ceux enregistrés en mars et avril, le niveau de transmission est jugé "alarmant" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et conduit les autorités de plusieurs pays à resserrer la vis. En Espagne, la région de Madrid a imposé des restrictions drastiques pour tenter d'enrayer l'épidémie. 858.000 personnes, soit 13% de la population de la capitale, habitant dans les quartiers sud défavorisés, ne peuvent sortir de leur quartier que pour des raisons de première nécessité comme aller travailler, aller chez le médecin ou amener leurs enfants à l'école.

De nouvelles restrictions sont entrées en vigueur vendredi dans le nord-est de l'Angleterre, concernant deux millions de personnes. Les rencontres entre personnes de différents foyers sont interdites, un couvre-feu est appliqué de 22h à 5h dans les lieux de divertissement. Le gouvernement britannique n'exclut pas de recourir à un nouveau confinement général pour toute l'Angleterre, si les mesures locales ne suffisent pas.

Durcissement des règles en Irlande également, où le gouvernement a annoncé vendredi que seuls les pubs et restaurants de la capitale servant à manger à l'extérieur pourront rester ouverts, les autres devant se contenter de ventes à emporter. Il s'agit du deuxième durcissement des restrictions à Dublin en une semaine, décidé suite à une résurgence des cas de Covid.