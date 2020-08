Coronavirus : cyclistes et joggeurs peuvent circuler sans masque à Paris et en petite couronne

EN DIRECT

La circulation du coronavirus continue de s’accélérer en France, où plus de 6.000 nouveaux cas ont été détectés entre mercredi et jeudi. En conséquence, le port du masque se généralise : le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé son port obligatoire dans les rues de Paris. Ils sera également imposé aux élevés à partir du collège, a indiqué le ministre de l'Education nationale. Dans le reste du monde la pandémie reste très active. Aux Etats-Unis, si le nombre de nouveaux cas de Covid-19 baisse depuis plusieurs semaines, la situation reste critique. En campagne, Donald Trump a promis la mise au point d'un vaccin cette année. Suivez en direct l'évolution de la situation :

Plus de 6.000 nouveaux cas en 24 heures

Plus de 6.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en France au cours des dernières 24 heures, un nouveau record depuis mai, mais le nombre des patients hospitalisés (4.535), y compris en réanimation (381), reste stable, selon les données publiées jeudi par les autorités sanitaires. Dans le dernier bilan communiqué par la Direction général de la santé, le taux de positivité des tests passe de 3,7% à 3,8%.

Le port du masque se renforce, un départ du Tour de France à huis clos

Alors que rien en semble freiner cette reprise épidémique, le Premier ministre français Jean Castex a annoncé jeudi que le port du masque devenait obligatoire dans tout Paris. Cette mesure, qui rentre en vigueur vendredi à partir de 8 heures, pourrait gagner d'autres grandes villes du pays. Paris est considérée comme une zone à risque par plusieurs pays : la ville vient d'être ajoutée par la Belgique à sa liste des destinations européennes qui ne sont plus autorisées, et le Danemark a déconseillé les voyages "non nécessaires" en France.

Le nombre de verbalisations pour infraction aux règles du port du masque a atteint "un flux de 700 par jour", a également indiqué Jean Castex lors d'une conférence de presse. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a précisé que le port du masque serait obligatoire à partir du collège, y compris lors des récréations. 30.576 personnes sont mortes en France des suites du coronavirus depuis le début de l'épidémie.

Par ailleurs, le Tour de France 2020 s'élancera samedi à Nice devant quelques dizaines de personnes seulement, a annoncé jeudi le préfet des Alpes-Maritimes évoquant un "quasi huis clos pour le départ" en raison de la crise sanitaire. Pour les deux premières étapes, qui se courent dans la région de Nice samedi et dimanche, les spectateurs le long du parcours devront être masqués, et aucun véhicule ne pourra stationner dans les cols, a ajouté Bernard Gonzalez lors d'un point-presse.

Au moins 20 cas de Covid à la prison de Baie-Mahault en Guadeloupe

Vingt personnes au moins ont été testées positives au coronavirus, et une grande campagne de tests est en cours, à la prison de Baie-Mahault (centre de la Guadeloupe) indiquent jeudi des sources concordantes, alors que la Guadeloupe est, depuis jeudi, placée en zone de circulation active du virus, indique la préfecture. "A ce stade aujourd'hui 11 détenus sont contaminés [...] et 9 personnels" mais "un certain nombre de résultats de tests PCR sont encore attendus dans les prochains jours", a indiqué, jeudi soir, Sabri Hani, directeur de cabinet du préfet de la Guadeloupe.

Le port du masque se généralise dans l'Union européenne

L'Allemagne va augmenter à 50 euros les amendes pour non-port du masque et renforcer les contrôles pour s'assurer du respect des périodes de quarantaine. Même si la propagation du virus dans le pays reste plus faible qu'au printemps, Berlin pointe le fait que "ces dernières semaines, le nombre d'infections a de nouveau augmenté" et s'inquiète surtout de l'importation de nouveaux cas avec les retours de vacances. "Beaucoup de mobilité a été possible pendant l'été, mais nous devons maintenant être vigilants", a averti la chancelière Angela Merkel. Le pays va aussi prolonger jusqu'à la fin de l'année l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes en plein air, avec une éventuelle dérogation pour les matchs de football.

En Espagne, les enfants devront porter le masque à tout moment à l'école à partir de 6 ans, a annoncé jeudi le gouvernement. Sur les 14 derniers jours, le pays a enregistré 190 nouveaux cas pour 100.000 habitants, de loin le taux le plus élevé dans l'Union européenne.

Trump promet de "terrasser" le Covid-19 avec un vaccin "cette année"

Donald Trump a promis jeudi soir une victoire totale sur la pandémie de nouveau coronavirus grâce à la conception cette année, a-t-il assuré, d'un vaccin dont "des centaines de millions de doses seront rapidement disponibles". "Nous mobilisons le génie scientifique de l'Amérique pour concevoir un vaccin en un temps record", a-t-il affirmé. "Nous allons disposer cette année d'un vaccin sûr et efficace et ensemble nous allons terrasser le virus", a ajouté le président-candidat.

Le bilan de la pandémie de coronavirus a atteint un nouveau palier aux Etats-Unis en dépassant les 180.000 morts, selon le comptage jeudi à 20h30 locales (00h30 GMT) de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. En 24 heures, le Covid-19 a tué 931 personnes supplémentaires, d'après la même source. Plus de 5,8 millions de personnes ont en tout été infectées, et plus de 2,1 millions ont été déclarées guéries. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 aux Etats-Unis a baissé ces dernièrs semaines mais le pays est loin d'être sorti de l'ornière, et la moyenne américaine cache d'énormes disparités régionales.

Donald Trump a par ailleurs annoncé jeudi l'achat de 150 millions de tests rapides du Covid-19 au groupe pharmaceutique Abbott dans un effort pour soutenir la reprise économique du pays, a indiqué sa porte-parole sur Twitter.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchées par la pandémie sont le Brésil (118.649 morts), le Mexique (62.076), l'Inde (60.472) et le Royaume-Uni (41.449). La pandémie a tué au moins 826.512 personnes dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP.

L'Amérique du Sud veut se déconfiner

Les pays membres du Forum pour le progrès d'Amérique du Sud (Prosur) ont approuvé jeudi la création d'une commission destinée à faire des propositions en vue de coordonner la réouverture de leurs frontières, fermées en raison de la pandémie de coronavirus. Les ministres des Affaires étrangères des neuf pays membres de cette organisation régionale - Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Paraguay, Pérou et Uruguay - ont décidé de cette création lors d'une réunion en ligne.

La commission, composée de représentants des ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur de chacun des pays membres, aura dix jours pour présenter des mesures destinées à faciliter la réouverture des frontières, a indiqué Andrés Allamand, chef de la diplomatie du Chili, pays qui occupe la présidente tournante de l'organisation.

Par ailleurs, les habitants de Bogota, principal foyer de la pandémie de coronavirus en Colombie, ont été autorisés jeudi à reprendre leurs activités après plus de cinq mois de confinement, une mesure qui vise avant tout à relancer le commerce dans la capitale.

Des milliers de personnes ont ainsi rouvert leurs magasins ou sont retournées dans la rue pour reprendre leurs activités de vente informelle. Malgré une circulation toujours forte du virus dans la capitale de huit millions d'habitants, qui concentre 35% des contaminations, la mairie, en collaboration avec le gouvernement, a décidé d'assouplir les restrictions dans la quasi-totalité des domaines, en se basant notamment sur l'utilisation généralisée du masque dans l'espace public.