Coronavirus : quels secteurs sont concernés par l'interdiction de rassemblement ?

C'est une annonce drastique. Après les mesures annoncées par Emmanuel Macron jeudi soir pour endiguer la pandémie de coronavirus, le Premier ministre Édouard Philippe a donné une nouvelle directive ce vendredi avec l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. Une décision lourde de conséquences pour de nombreux secteurs.

Certains musées, dont le Louvre, fermés

L'une des premières conséquences de cette mesure est la fermeture dès ce vendredi soir du Louvre, le musée le plus visité au monde, et de la Tour Eiffel, jusqu'à nouvel ordre. Et ils ne sont pas les seuls, puisque le Palais de Tokyo a également décidé de fermer ses portes, tout comme le Mucem, à Marseille. Pour autant, certains musées accueillent encore des visiteurs, dans une limite de 100 personnes. C'est notamment le cas du Louvre-Lens. Par ailleurs, le château de Versailles ferme son grand portail dès ce soir, mais le parc et les jardins restent ouverts.

Les cinémas ouverts, théâtres et salles de concerts fermés

Malgré les récents événements, il est tout de même possible d'aller voir un film au cinéma. Néanmoins, les salles ne peuvent pas dépasser la limite ordonnée par le Premier ministre. Côté concert, la majorité des salles de spectacles sont fermées jusqu'à nouvel ordre, comme la Cigale à Paris. Quant aux théâtres, les prochaines représentations sont annulées et des reports sont d'ores et déjà annoncés. C'est un nouveau coup de massue pour le secteur du spectacle vivant, qui vit déjà une saison noire avec la mobilisation contre la réforme des retraites.

Les lieux de culte impactés

Cette interdiction touche également les lieux de culte. Le diocèse de Paris a ainsi demandé l'annulation des messes dominicales, tandis que celles qui se déroulent en semaine sont maintenues. Cependant, il ne doit pas avoir plus de 100 fidèles sur les bancs de l'église. Les prières du vendredi sont également annulées dans les mosquées. De manière générale, les instances religieuses demandent aux personnes âgées de ne pas se rendre dans les lieux de culte.

Des clubs de loisirs seniors parisiens fermés

Concernant Paris, Anne Hidalgo a décidé de fermer les portes d'une vingtaine de restaurants et clubs de loisirs réservés aux seniors. Une mesure destinée à les empêcher de sortir de chez eux pour se procurer un repas. La maire de la capitale précise que des moyens alternatifs seront bientôt mis en place.

Les manifestations parisiennes annulées

Face aux nouvelles directives du gouvernement pour limiter la propagation du Covid-19, la manifestation pour le climat et celle contre les violences policières, prévues à Paris, ont été annulées.