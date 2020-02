Coronavirus chinois : quel est le profil des victimes ?

Airbus contraint de mettre à l'arrêt son site d'assemblage de Tianjin en Chine ce mercredi, la compagnie hongkongaise Cathay Pacific qui demande à ses 27.000 salariés de poser des congés sans solde et 3.700 passagers d'un bateau de croisière bloqués pour deux semaines au Japon à cause de la détection de cas à bord... Les conséquences de l'épidémie de coronavirus s'observent à travers le monde. Et on en sait désormais un peu plus sur le profil des personnes qui ont succombé au virus en Chine, où le bilan était mercredi de près de 500 morts.

80% des victimes avaient plus de 60 ans

Sans surprise, ce sont les personnes âgées qui sont les plus à risque. En effet, 80% des victimes avaient 60 ans ou plus et souffraient d'autres problèmes de santé, comme le diabète ou l'hypertension. Parmi les victimes, une centaine avait toutefois entre 36 et 60 ans. On ne sait pas grand-chose de leurs antécédents médicaux. En guise de piste pour expliquer ce fait, les chercheurs français de l'Institut Pasteur affirment qu'il est courant, dans une épidémie de la sorte, ou même dans le cas d'une grippe, que des patients qui n'étaient pas malades présentent une vulnérabilité inexpliquée.

Taux de mortalité de 2% pour le nouveau coronavirus

En revanche, aucun enfant ne serait mort à cause du virus. En Chine, une petite fille de neuf mois contaminée est d'ailleurs en train de guérir. Le nouveau virus, dont le taux de mortalité est de 2%, est beaucoup moins virulent que le Sras, pour lequel ce taux était de 10%. Quant au syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le Mers, il a un taux de mortalité de 35%.