Coronavirus : le bilan frôle les 500 morts, et plus de 24.000 personnes sont contaminées

Selon un nouveau bilan publié mercredi par les autorités chinoises, le coronavirus a fait 490 morts en Chine continentale. Plus de 24.300 personnes ont été contaminées par ce nouveau virus, qui représente une urgence sanitaire mondiale pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Plusieurs pays ont décrété des restrictions de voyages et des compagnies aériennes ont suspendu les vols de et vers la Chine. Le bilan a augmenté après que les autorités de la province de Hubei annoncent 65 nouveaux morts.

Plus de 3.000 nouveaux cas confirmés

Dans son point quotidien, la commission provinciale de la Santé dans le Hubei (dans le centre du pays), foyer de la nouvelle épidémie, a aussi fait état d'une forte augmentation du nombre de personnes infectées, avec 3.156 nouveaux cas confirmés.

Deux nouveaux vols rapatriant des ressortissants américains ont quitté Wuhan, épicentre de l'épidémie du nouveau coronavirus en Chine, partiront jeudi pour les Etats-Unis. Ces deux vols transportent en tout plus de 305 passagers, ce qui porte à "plus de 500" le nombre de personnes évacuées par avion par Washington. Tous les passagers seront placés en quarantaine obligatoire, la première décrétée par l'Etat fédéral depuis les années 1960.

Les Etats organisent le rapatriement de leurs ressortissants

Concernant les ressortissants déjà rapatriés, "tous ont été soumis à des examens pour repérer d'éventuels symptômes à l'aéroport avant le départ", et seront placés en "observation médicale" à leur arrivée. Ces départs, prévus jeudi, sont les derniers prévus à ce stade.

Washington a appelé les Américains à ne pas se rendre en Chine et a fermé les frontières des Etats-Unis aux voyageurs étrangers s'étant rendus récemment sur place.

Le gouvernement brésilien a aussi prévu de mobiliser mercredi deux avions pour rapatrier de Chine au moins une trentaine de Brésiliens placés en confinement à Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus, ont annoncé mardi les ministres de la Défense et des Relations extérieures.

La semaine dernière, tandis que la France, l'Allemagne ou le Japon rapatriaient leurs ressortissants, le gouvernement de Jair Bolsonaro avait fait état d'"obstacles diplomatiques, budgétaires et juridiques" l'empêchant de faire de même pour les siens. Le gouvernement a déposé mardi en urgence un projet de loi afin de lever les obstacles légaux à la mise en quarantaine des personnes rapatriées.