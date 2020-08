Coronavirus : pourquoi le lavage des mains est complexe à mettre en place dans les écoles

Cela doit devenir un rituel pour l'ensemble des élèves qui s'apprêtent à faire leur rentrée à partir de mardi : se laver les mains au savon ou au gel hydroalcoolique dès l'entrée à l'école, avant les repas et après un passage aux toilettes. Une mesure qui fait partie, avec le port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans et le respect d'autres gestes barrières, du protocole sanitaire en vigueur dans les établissements, alors que l'épidémie de coronavirus continue de sévir en France. Mais cela demande une bonne capacité d'adaptation aux établissements, qui n'excluent toujours pas de potentielles difficultés.

Deux mois de stock de gel hydroalcoolique

Les huit écoles de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, ont ainsi tout préparé. "Nous avons placé du gel hydroalcoolique avec poussoir et, aux entrées de tous les établissements, nous avons mis plusieurs distributeurs", détaille Isabelle Devere, directrice générale des services de la ville. Au total, les 24 distributeurs commandés pour les écoles "ont coûté 6.000 euros" et devront être remplis de gel "tous les trois jours". Pour éviter d'en manquer, la ville a déjà passé de nouvelles commandes. L'objectif est d'avoir toujours deux mois de stock d'avance.

Mais ce n'est pas uniquement les stocks qui pourraient poser problème. Dans beaucoup d'établissements, les risques d'embouteillage existent au lavabo. "Ça va être compliqué", anticipe ainsi Igor Garn-Carzyk, principal dans un collège de Caen. "Les points sensibles, ce sont les temps d'attente dans les couloirs, ce qui amène à étager les rentrées par niveau, par classe. Donc effectivement, il faudra une grande rigueur et une organisation."