Coronavirus : nouveau tour de vis à Toulouse et en Haute-Garonne

La préfecture de Haute-Garonne a ramené lundi de 5.000 à 1.000 personnes la jauge du public pour tous les évènements, y compris sportifs, sur le département, et réduit les horaires d'ouverture des bars, face à la "reprise de l'épidémie" du Covid-19.

Des nouvelles mesures qui entrent en vigueur mercredi

La préfecture, qui avait déjà renforcé vendredi l'arsenal anti-Covid en limitant notamment les activités festives à Toulouse, justifie ce nouveau tour de vis par l'évolution, qui continue d'être "défavorable", des taux d'incidence. Avec 159,5 cas positifs pour 100.000 habitants recensés dimanche, la Haute-Garonne dépasse des départements comme la Gironde ou les Alpes-Maritimes, relève la préfecture dans un communiqué.

En vertu des nouvelles mesures, qui entreront en vigueur mercredi, les "événements rassemblant plus de 1.000 personnes sont interdits sur l'ensemble du département".

Les "rassemblements statiques" de plus de 10 personnes proscrits

À Toulouse même, quatrième ville de France à forte population étudiante, les bars et restaurants devront fermer à 1h, au lieu de 2h en semaine et 3h le week-end, et rouvriront à 6h, au lieu de 5h. Depuis samedi, la vente d'alcool à emporter avait déjà été interdite en ville à compter de 20h, tout comme toute activité dansante dans les établissements recevant du public, et la consommation debout. Sur l'ensemble du département, sont aussi proscrits "les rassemblements statiques de plus de 10 personnes aux abords de parcs et jardins, de plans d'eau".